10大屋苑交投增三成 美孚、嘉湖錄逾百宗成交 置業家居 2023/03/25 分享： 分享： 【二手成交】中港恢復通關，加上疫情已過，帶動本港樓市交投。中原地產最新數據顯示，全港10大屋苑今年首季截至本周二（21日）共錄724宗成交，較去年第四季553宗大增約三成；若與去年同期648宗比較，亦 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 利好因素帶動 第一季旺市重現 樓價上揚 今日 利好因素帶動 第一季旺市重現 樓價上揚 港息維持不變 第二季樓市料續向好 今日 港息維持不變 第二季樓市料續向好 量升價平穩 康怡呎價按季升4.1%最多 今日 量升價平穩 康怡呎價按季升4.1%最多 新盤銷情佳首季2,760宗成交 按季勁升2.2倍 今日 新盤銷情佳首季2,760宗成交 按季勁升2.2倍 息口走勢趨明朗 有利樓價增長 今日 息口走勢趨明朗 有利樓價增長 你可能感興趣 利好因素帶動 第一季旺市重現 樓價上揚 今日 01:00 利好因素帶動 第一季旺市重現 樓價上揚 港息維持不變 第二季樓市料續向好 今日 01:00 港息維持不變 第二季樓市料續向好 量升價平穩 康怡呎價按季升4.1%最多 今日 01:00 量升價平穩 康怡呎價按季升4.1%最多 最新專欄文章 更多 利好因素帶動 第一季旺市重現 樓價上揚 今日 利好因素帶動 第一季旺市重現 樓價上揚 息口走勢趨明朗 有利樓價增長 今日 息口走勢趨明朗 有利樓價增長 新盤銷情佳首季2,760宗成交 按季勁升2.2倍 今日 新盤銷情佳首季2,760宗成交 按季勁升2.2倍 量升價平穩 康怡呎價按季升4.1%最多 今日 量升價平穩 康怡呎價按季升4.1%最多 港息維持不變 第二季樓市料續向好 今日 港息維持不變 第二季樓市料續向好 中原地產 放盤 二手市場 海怡半島 美孚新邨 麗港城 沙田第一城