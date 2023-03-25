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10大屋苑交投增三成 美孚、嘉湖錄逾百宗成交

置業家居 2023/03/25

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【二手成交】中港恢復通關，加上疫情已過，帶動本港樓市交投。中原地產最新數據顯示，全港10大屋苑今年首季截至本周二（21日）共錄724宗成交，較去年第四季553宗大增約三成；若與去年同期648宗比較，亦

...

欄名 : 封面故事

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