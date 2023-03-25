量升價平穩 康怡呎價按季升4.1%最多 置業家居 2023/03/25 分享： 分享： 屋苑樓價走勢方面，10大屋苑成交呎價，按季表現大致平穩。根據中原地產數據，各個屋苑呎價按季變幅均為一成內，其中4個更少於1%。另外，按季上升及下跌的屋苑各佔一半，按年同期則全綫下挫一成或以上。 其中，鰂 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 利好因素帶動 第一季旺市重現 樓價上揚 今日 利好因素帶動 第一季旺市重現 樓價上揚 港息維持不變 第二季樓市料續向好 今日 港息維持不變 第二季樓市料續向好 10大屋苑交投增三成 美孚、嘉湖錄逾百宗成交 今日 10大屋苑交投增三成 美孚、嘉湖錄逾百宗成交 新盤銷情佳首季2,760宗成交 按季勁升2.2倍 今日 新盤銷情佳首季2,760宗成交 按季勁升2.2倍 息口走勢趨明朗 有利樓價增長 今日 息口走勢趨明朗 有利樓價增長 你可能感興趣 利好因素帶動 第一季旺市重現 樓價上揚 今日 01:00 利好因素帶動 第一季旺市重現 樓價上揚 港息維持不變 第二季樓市料續向好 今日 01:00 港息維持不變 第二季樓市料續向好 10大屋苑交投增三成 美孚、嘉湖錄逾百宗成交 今日 01:00 10大屋苑交投增三成 美孚、嘉湖錄逾百宗成交 最新專欄文章 更多 利好因素帶動 第一季旺市重現 樓價上揚 今日 利好因素帶動 第一季旺市重現 樓價上揚 息口走勢趨明朗 有利樓價增長 今日 息口走勢趨明朗 有利樓價增長 新盤銷情佳首季2,760宗成交 按季勁升2.2倍 今日 新盤銷情佳首季2,760宗成交 按季勁升2.2倍 10大屋苑交投增三成 美孚、嘉湖錄逾百宗成交 今日 10大屋苑交投增三成 美孚、嘉湖錄逾百宗成交 港息維持不變 第二季樓市料續向好 今日 港息維持不變 第二季樓市料續向好 中原地產 二手市場 康怡花園 映灣園 嘉湖山莊 太古城