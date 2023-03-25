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量升價平穩 康怡呎價按季升4.1%最多

置業家居 2023/03/25

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屋苑樓價走勢方面，10大屋苑成交呎價，按季表現大致平穩。根據中原地產數據，各個屋苑呎價按季變幅均為一成內，其中4個更少於1%。另外，按季上升及下跌的屋苑各佔一半，按年同期則全綫下挫一成或以上。

其中，鰂

...

欄名 : 封面故事

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