新盤銷情佳首季2,760宗成交 按季勁升2.2倍 置業家居 2023/03/25 分享： 分享： 【一手成交】除二手成交量升幅明顯，一手成交走勢同樣亮麗，據《一手住宅物業銷售資訊網》資料，截至3月21日（周二），今年首季一手成交量達2,760宗，較去年第四季的866宗，按季增加1,894宗或2.2 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 利好因素帶動 第一季旺市重現 樓價上揚 今日 利好因素帶動 第一季旺市重現 樓價上揚 港息維持不變 第二季樓市料續向好 今日 港息維持不變 第二季樓市料續向好 10大屋苑交投增三成 美孚、嘉湖錄逾百宗成交 今日 10大屋苑交投增三成 美孚、嘉湖錄逾百宗成交 量升價平穩 康怡呎價按季升4.1%最多 今日 量升價平穩 康怡呎價按季升4.1%最多 息口走勢趨明朗 有利樓價增長 今日 息口走勢趨明朗 有利樓價增長 你可能感興趣 利好因素帶動 第一季旺市重現 樓價上揚 今日 01:00 利好因素帶動 第一季旺市重現 樓價上揚 港息維持不變 第二季樓市料續向好 今日 01:00 港息維持不變 第二季樓市料續向好 10大屋苑交投增三成 美孚、嘉湖錄逾百宗成交 今日 01:00 10大屋苑交投增三成 美孚、嘉湖錄逾百宗成交 最新專欄文章 更多 利好因素帶動 第一季旺市重現 樓價上揚 今日 利好因素帶動 第一季旺市重現 樓價上揚 息口走勢趨明朗 有利樓價增長 今日 息口走勢趨明朗 有利樓價增長 量升價平穩 康怡呎價按季升4.1%最多 今日 量升價平穩 康怡呎價按季升4.1%最多 10大屋苑交投增三成 美孚、嘉湖錄逾百宗成交 今日 10大屋苑交投增三成 美孚、嘉湖錄逾百宗成交 港息維持不變 第二季樓市料續向好 今日 港息維持不變 第二季樓市料續向好 財政預算案 印花稅 港滙 一手市場 嘉峯匯