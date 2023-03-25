新盤銷情佳首季2,760宗成交 按季勁升2.2倍

【一手成交】除二手成交量升幅明顯，一手成交走勢同樣亮麗，據《一手住宅物業銷售資訊網》資料，截至3月21日（周二），今年首季一手成交量達2,760宗，較去年第四季的866宗，按季增加1,894宗或2.2

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