息口走勢趨明朗 有利樓價增長 置業家居 2023/03/25 分享： 分享： 【加息影響】隨着第一季住宅成交情況明顯改善，在利好消息持續，加上美國雖然於周四（23日）凌晨，再度加息4分之1厘，但本港銀行卻未有跟隨，在息口上升步伐轉趨溫和下，業界預期快將來臨的第二季，成交量會更進 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 利好因素帶動 第一季旺市重現 樓價上揚 今日 利好因素帶動 第一季旺市重現 樓價上揚 港息維持不變 第二季樓市料續向好 今日 港息維持不變 第二季樓市料續向好 10大屋苑交投增三成 美孚、嘉湖錄逾百宗成交 今日 10大屋苑交投增三成 美孚、嘉湖錄逾百宗成交 量升價平穩 康怡呎價按季升4.1%最多 今日 量升價平穩 康怡呎價按季升4.1%最多 新盤銷情佳首季2,760宗成交 按季勁升2.2倍 今日 新盤銷情佳首季2,760宗成交 按季勁升2.2倍 你可能感興趣 利好因素帶動 第一季旺市重現 樓價上揚 今日 01:00 利好因素帶動 第一季旺市重現 樓價上揚 港息維持不變 第二季樓市料續向好 今日 01:00 港息維持不變 第二季樓市料續向好 10大屋苑交投增三成 美孚、嘉湖錄逾百宗成交 今日 01:00 10大屋苑交投增三成 美孚、嘉湖錄逾百宗成交 最新專欄文章 更多 利好因素帶動 第一季旺市重現 樓價上揚 今日 利好因素帶動 第一季旺市重現 樓價上揚 新盤銷情佳首季2,760宗成交 按季勁升2.2倍 今日 新盤銷情佳首季2,760宗成交 按季勁升2.2倍 量升價平穩 康怡呎價按季升4.1%最多 今日 量升價平穩 康怡呎價按季升4.1%最多 10大屋苑交投增三成 美孚、嘉湖錄逾百宗成交 今日 10大屋苑交投增三成 美孚、嘉湖錄逾百宗成交 港息維持不變 第二季樓市料續向好 今日 港息維持不變 第二季樓市料續向好 印花稅 銀行 加息 樓價