息口走勢趨明朗 有利樓價增長

【加息影響】隨着第一季住宅成交情況明顯改善，在利好消息持續，加上美國雖然於周四（23日）凌晨，再度加息4分之1厘，但本港銀行卻未有跟隨，在息口上升步伐轉趨溫和下，業界預期快將來臨的第二季，成交量會更進

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