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利好因素帶動 第一季旺市重現 樓價上揚

置業家居 2023/03/25

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中港通關、政府擴闊首置印花稅稅階，加上按揭息口走勢平穩，在多項利好因素帶動下，今年第一季樓市明顯反彈，無論成交量及樓價亦重回上升軌道，當中整體物業交投可望上升44%，而二手樓價亦按季彈升約6%，呈價量

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欄名 : 封面故事

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