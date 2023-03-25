利好因素帶動 第一季旺市重現 樓價上揚 置業家居 2023/03/25 分享： 分享： 中港通關、政府擴闊首置印花稅稅階，加上按揭息口走勢平穩，在多項利好因素帶動下，今年第一季樓市明顯反彈，無論成交量及樓價亦重回上升軌道，當中整體物業交投可望上升44%，而二手樓價亦按季彈升約6%，呈價量 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 港息維持不變 第二季樓市料續向好 今日 港息維持不變 第二季樓市料續向好 10大屋苑交投增三成 美孚、嘉湖錄逾百宗成交 今日 10大屋苑交投增三成 美孚、嘉湖錄逾百宗成交 量升價平穩 康怡呎價按季升4.1%最多 今日 量升價平穩 康怡呎價按季升4.1%最多 新盤銷情佳首季2,760宗成交 按季勁升2.2倍 今日 新盤銷情佳首季2,760宗成交 按季勁升2.2倍 息口走勢趨明朗 有利樓價增長 今日 息口走勢趨明朗 有利樓價增長 你可能感興趣 港息維持不變 第二季樓市料續向好 今日 01:00 港息維持不變 第二季樓市料續向好 10大屋苑交投增三成 美孚、嘉湖錄逾百宗成交 今日 01:00 10大屋苑交投增三成 美孚、嘉湖錄逾百宗成交 量升價平穩 康怡呎價按季升4.1%最多 今日 01:00 量升價平穩 康怡呎價按季升4.1%最多 最新專欄文章 更多 息口走勢趨明朗 有利樓價增長 今日 息口走勢趨明朗 有利樓價增長 新盤銷情佳首季2,760宗成交 按季勁升2.2倍 今日 新盤銷情佳首季2,760宗成交 按季勁升2.2倍 量升價平穩 康怡呎價按季升4.1%最多 今日 量升價平穩 康怡呎價按季升4.1%最多 10大屋苑交投增三成 美孚、嘉湖錄逾百宗成交 今日 10大屋苑交投增三成 美孚、嘉湖錄逾百宗成交 港息維持不變 第二季樓市料續向好 今日 港息維持不變 第二季樓市料續向好 財政預算案 二手市場 印花稅 一手市場 CCL 樓價