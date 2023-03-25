九龍東KOKO MARE首推98伙 折實價$593.7萬起 置業家居 2023/03/25 分享： 分享： 新盤戰持續，會德豐地產發展的九龍東KOKO MARE，於周四（23日）公布首張價單，涉及98伙，折實價由$593.7萬，以貼市價出擊，若採用建築期付款，悉數單位售價均低於$1,000萬，可承造最高九成 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 屯門飛揚2期 首推88伙 1房折實$306.9萬入場 2023/03/18 屯門飛揚2期 首推88伙 1房折實$306.9萬入場 新盤連環推 雨後 飛揚2期 下周齊開價 2023/03/04 新盤連環推 雨後 飛揚2期 下周齊開價 東九龍KOKO ROSSO已上樓書 首推至少80伙 下周開示位及開價 2023/02/11 東九龍KOKO ROSSO已上樓書 首推至少80伙 下周開示位及開價 東九龍KOKO ROSSO涉392伙 大部分低於千萬 最快本月登場 2023/02/04 東九龍KOKO ROSSO涉392伙 大部分低於千萬 最快本月登場 啟德 啟德海灣1提供1,017伙 首批農曆年後推售 2023/01/14 啟德 啟德海灣1提供1,017伙 首批農曆年後推售 一手市場 必嘉坊‧迎匯 HENLEY PARK