九龍東KOKO MARE首推98伙 折實價$593.7萬起

新盤戰持續，會德豐地產發展的九龍東KOKO MARE，於周四（23日）公布首張價單，涉及98伙，折實價由$593.7萬，以貼市價出擊，若採用建築期付款，悉數單位售價均低於$1,000萬，可承造最高九成

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