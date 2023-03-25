九龍城瓏碧位處名校網 開放式月租$1.2萬起

由碧桂園香港發展的九龍城瓏碧現正陸續交樓，區內代理稱，目前該廈有4伙放租，開放式戶叫租由$1.2萬起。

中原分區營業經理李浩洋表示，九龍城瓏碧目前尚未錄得租務成交，整體查詢以於區內尋覓半新租盤的準租客為

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