九龍城瓏碧位處名校網 開放式月租$1.2萬起 置業家居 2023/03/25 分享： 分享： 由碧桂園香港發展的九龍城瓏碧現正陸續交樓，區內代理稱，目前該廈有4伙放租，開放式戶叫租由$1.2萬起。 中原分區營業經理李浩洋表示，九龍城瓏碧目前尚未錄得租務成交，整體查詢以於區內尋覓半新租盤的準租客為 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 整體質素不俗 宜留意室內清潔【獲92分】 今日 整體質素不俗 宜留意室內清潔【獲92分】 天水圍Wetland Seasons Park 望濕地公園 2023/03/18 天水圍Wetland Seasons Park 望濕地公園 青衣明翹匯 四正2房 2023/03/18 青衣明翹匯 四正2房 樓市氣氛好轉 惟半新盤難逃蝕讓命運 2023/03/18 樓市氣氛好轉 惟半新盤難逃蝕讓命運 交樓質素一般 睡房窗戶頂冚鬆脫未黏好【獲61分】 2023/03/11 交樓質素一般 睡房窗戶頂冚鬆脫未黏好【獲61分】 物業出租 九龍城 瓏碧