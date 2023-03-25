CCL終止四連升 按周跌0.19% 報166.5點

中原城市領先指數（CCL）連升4周後回軟，最新報166.5點（根據3月13日至3月19日簽訂的正式買賣合約，2月27日至3月5日簽訂的臨時買賣合約計算），按周跌0.19%。

本周4區樓價升跌參半，當中九

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