懿臻山低密度1梯1戶大宅 ￥156萬起入場 置業家居 2023/03/25 分享： 分享： 位處中山主城南區豪宅地段上的懿臻山，以別墅密度興建住宅項目，同時兼備市內罕有的高樓底、1梯1戶的特色大戶型，而且坐擁主城區起居、消閒、教育、醫療等一站式優勢，入場費約￥156萬起。 整個項目佔地約 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 大灣區樓市 最新專欄文章 更多 富逸城•臻譽推逾千呎現樓 連裝修售價￥200萬起 2023/03/11 富逸城•臻譽推逾千呎現樓 連裝修售價￥200萬起 佳境康城在港推售3至4房 售價￥239萬起 2023/02/11 佳境康城在港推售3至4房 售價￥239萬起 山府河畔擁山水景 售價由￥218萬起 2023/02/04 山府河畔擁山水景 售價由￥218萬起 正方深悅灣推2至4房戶 連裝修售￥168萬起 2023/01/07 正方深悅灣推2至4房戶 連裝修售￥168萬起 天茂領航灣擁4景優勢 連裝修售￥198萬起 2022/12/24 天茂領航灣擁4景優勢 連裝修售￥198萬起 人民幣 豪宅 中山 管理費