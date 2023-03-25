懿臻山低密度1梯1戶大宅 ￥156萬起入場

位處中山主城南區豪宅地段上的懿臻山，以別墅密度興建住宅項目，同時兼備市內罕有的高樓底、1梯1戶的特色大戶型，而且坐擁主城區起居、消閒、教育、醫療等一站式優勢，入場費約￥156萬起。

整個項目佔地約

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