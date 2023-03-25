倫敦Coronation Square 1房首期$18萬起 租金回報達4.8厘 置業家居 2023/03/25 分享： 分享： 位處倫敦3區的萊頓（Leyton）鄰近金絲雀碼頭（Canary Wharf）及斯特拉特福（Stratford），更位處名校網內，令區內放盤備受白領上班族及實力家庭垂青。該區最新有大型住宅項目 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 曼徹斯特Victoria House主打1、2房 入場費$246.3萬起 2023/03/18 曼徹斯特Victoria House主打1、2房 入場費$246.3萬起 新加坡The Scotts Tower逾3米高樓底 盡顯豪宅氣派 2023/03/11 新加坡The Scotts Tower逾3米高樓底 盡顯豪宅氣派 倫敦Teddington Riverside坐落泰晤士河畔 即買即住 2023/03/04 倫敦Teddington Riverside坐落泰晤士河畔 即買即住 新加坡The Atelier坐落第9區 名校林立 1房售$875萬起 2023/02/25 新加坡The Atelier坐落第9區 名校林立 1房售$875萬起 倫敦Goldstone Apartments近火車站交通便 租金回報高達12% 2023/02/18 倫敦Goldstone Apartments近火車站交通便 租金回報高達12% 英國 倫敦 海外物業 放盤 英鎊