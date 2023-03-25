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倫敦Coronation Square 1房首期$18萬起 租金回報達4.8厘

置業家居 2023/03/25

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位處倫敦3區的萊頓（Leyton）鄰近金絲雀碼頭（Canary Wharf）及斯特拉特福（Stratford），更位處名校網內，令區內放盤備受白領上班族及實力家庭垂青。該區最新有大型住宅項目

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欄名 : 海外置業

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