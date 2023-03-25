【推介二】德國Neostorage 傢俬「從天而降」

香港寸金尺土，令高空發展傢俬更有市場。德國初創公司Neostorage自家研發的傢俬，包括電視飾牆連影音架、書架連書枱、鞋櫃、酒櫃及衣帽架等，均可「從天而降」。支援遙控升降的傢俬，只須幾秒便可從天花降

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