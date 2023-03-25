【推介三】意大利Technogym 在家健身凳 置業家居 2023/03/25 分享： 分享： 同獲德國German Design Award 2023的得獎設計，還有香港人熟悉、來自意大利的Technogym。這款健身凳（舉重床），或可成為在家健身的恆常裝備。表面上它是一張普通長凳，實際上，它 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 家居頭條 相關文章 多功能傢俬 蝸居變大變靚更實用！ 今日 多功能傢俬 蝸居變大變靚更實用！ 【推介二】德國Neostorage 傢俬「從天而降」 今日 【推介二】德國Neostorage 傢俬「從天而降」 【推介四】德國JOSINA 豆袋用途多 今日 【推介四】德國JOSINA 豆袋用途多 【推介五】德國Vidajo 書枱可藍牙調高 今日 【推介五】德國Vidajo 書枱可藍牙調高 【精選推介】「黑色戰車」拆件 組裝傢俬為減稅 今日 【精選推介】「黑色戰車」拆件 組裝傢俬為減稅 你可能感興趣 多功能傢俬 蝸居變大變靚更實用！ 今日 01:00 多功能傢俬 蝸居變大變靚更實用！ 【推介二】德國Neostorage 傢俬「從天而降」 今日 01:00 【推介二】德國Neostorage 傢俬「從天而降」 【推介四】德國JOSINA 豆袋用途多 今日 01:00 【推介四】德國JOSINA 豆袋用途多 最新專欄文章 更多 多功能傢俬 蝸居變大變靚更實用！ 今日 多功能傢俬 蝸居變大變靚更實用！ 【精選推介】「黑色戰車」拆件 組裝傢俬為減稅 今日 【精選推介】「黑色戰車」拆件 組裝傢俬為減稅 【推介五】德國Vidajo 書枱可藍牙調高 今日 【推介五】德國Vidajo 書枱可藍牙調高 【推介四】德國JOSINA 豆袋用途多 今日 【推介四】德國JOSINA 豆袋用途多 【推介二】德國Neostorage 傢俬「從天而降」 今日 【推介二】德國Neostorage 傢俬「從天而降」 消費資訊 家居 裝修設計 孔劉