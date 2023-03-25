【推介五】德國Vidajo 書枱可藍牙調高 置業家居 2023/03/25 分享： 分享： 名為Wall-Ti的掛牆式電動書枱，表面上只是一個梯形木箱。簡單將面板反下，便看見內有乾坤。書枱以歐洲樺木複合板製成，表面再髹上HPL白色啞光保護油，配合實心不銹鋼支架，承重力達40公斤。面板角位的手 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 家居頭條 相關文章 多功能傢俬 蝸居變大變靚更實用！ 今日 多功能傢俬 蝸居變大變靚更實用！ 【推介二】德國Neostorage 傢俬「從天而降」 今日 【推介二】德國Neostorage 傢俬「從天而降」 【推介三】意大利Technogym 在家健身凳 今日 【推介三】意大利Technogym 在家健身凳 【推介四】德國JOSINA 豆袋用途多 今日 【推介四】德國JOSINA 豆袋用途多 【精選推介】「黑色戰車」拆件 組裝傢俬為減稅 今日 【精選推介】「黑色戰車」拆件 組裝傢俬為減稅 你可能感興趣 多功能傢俬 蝸居變大變靚更實用！ 今日 01:00 多功能傢俬 蝸居變大變靚更實用！ 【推介二】德國Neostorage 傢俬「從天而降」 今日 01:00 【推介二】德國Neostorage 傢俬「從天而降」 【推介三】意大利Technogym 在家健身凳 今日 01:00 【推介三】意大利Technogym 在家健身凳 最新專欄文章 更多 多功能傢俬 蝸居變大變靚更實用！ 今日 多功能傢俬 蝸居變大變靚更實用！ 【精選推介】「黑色戰車」拆件 組裝傢俬為減稅 今日 【精選推介】「黑色戰車」拆件 組裝傢俬為減稅 【推介四】德國JOSINA 豆袋用途多 今日 【推介四】德國JOSINA 豆袋用途多 【推介三】意大利Technogym 在家健身凳 今日 【推介三】意大利Technogym 在家健身凳 【推介二】德國Neostorage 傢俬「從天而降」 今日 【推介二】德國Neostorage 傢俬「從天而降」 家具 消費資訊 納米樓 巴西 歐元