【推介五】德國Vidajo 書枱可藍牙調高

名為Wall-Ti的掛牆式電動書枱，表面上只是一個梯形木箱。簡單將面板反下，便看見內有乾坤。書枱以歐洲樺木複合板製成，表面再髹上HPL白色啞光保護油，配合實心不銹鋼支架，承重力達40公斤。面板角位的手

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