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【精選推介】「黑色戰車」拆件 組裝傢俬為減稅

置業家居 2023/03/25

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單車拆件後，可組裝成為扶手椅及茶几？巴西Cardoso Cycles發起人Denis Cardoso，特別透過The Outlaw Bike諷刺當地政府。巴西是全球三大單車生產國之一，僅次於中國和印度

...

欄名 : 家居頭條

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