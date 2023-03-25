多功能傢俬 蝸居變大變靚更實用！

為蝸居選購傢俬，宜精不宜多。今期搜羅的多功能傢俬，完美規劃每寸空間！以韓星孔劉代言的iloom休閒床Placer為例，可座可瞓之餘，更結合雪櫃、充電位、茶几及床頭燈等，即時將蝸居化身為頭等艙或精品酒店

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