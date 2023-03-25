台灣阿嬤配方足浴系列 在家享受SPA級放鬆

不少香港人都需要長時間站立工作，造成腳部痠痛問題，而足浴可以刺激足部穴位及反射區，促進氣血循環和新陳代謝，能改善失眠及紓緩經痛，非常適合女士。單在家中洗臉盆放水進行足浴效果不佳，以下的台灣知名足浴套裝

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