IKEA X Marimekko限量系列登場 專屬印花搭配療癒桑拿主題

【同場加映】IKEA與芬蘭人氣設計品牌Marimekko合作推出限量BASTUA系列，由即日起隆重登場！BASTUA在瑞典語中意指「桑拿」，系列的創作概念圍繞大自然和北歐桑拿文化。Marimekko是

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