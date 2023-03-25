IKEA X Marimekko限量系列登場 專屬印花搭配療癒桑拿主題 置業家居 2023/03/25 分享： 分享： 【同場加映】IKEA與芬蘭人氣設計品牌Marimekko合作推出限量BASTUA系列，由即日起隆重登場！BASTUA在瑞典語中意指「桑拿」，系列的創作概念圍繞大自然和北歐桑拿文化。Marimekko是 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 家居新知 最新專欄文章 更多 台灣阿嬤配方足浴系列 在家享受SPA級放鬆 今日 台灣阿嬤配方足浴系列 在家享受SPA級放鬆 中環街市藝遊家品店 多國產品別具特色 2023/03/11 中環街市藝遊家品店 多國產品別具特色 新居入伙必備 韓國NEX即冷即熱水機「買一送一」 2023/02/18 新居入伙必備 韓國NEX即冷即熱水機「買一送一」 Le Bambole 50周年慶典 2023/02/18 Le Bambole 50周年慶典 情人節布置家品 在家享受浪漫時刻 2023/02/11 情人節布置家品 在家享受浪漫時刻 消費資訊 IKEA 台灣 SPA