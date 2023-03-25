內地改革谷科創 港發揮橋樑優勢

在十四屆全國人大一次會議第二次全體會議上，國務委員兼國務院秘書長肖捷受國務院委託，作了關於《國務院機構改革方案》的說明。方案旨在推動國家高素質發展的需要，任務包括加強科學技術、金融監管、數據管理、鄉村振興、知識產權、老齡工作等重點領域國務院所屬機構的職責優化和調整，並於十四屆全國人大一次會議第三次全體會議獲得通過。

隨着新的中央高層領導班子上場，新人事新作風，因時制宜，政府機構進行改革，甚具策略性。「黨的二十大」擘畫中國式現代化的國家發展藍圖，而創新科技是現代化的基石，是次國務院的機構改革，重新組建科學技術部，完善知識產權管理體制及組建國家數據局，對促進科創產業的發展尤為關鍵。

機構重組推自主創新 防「卡脖子」

在重新組建科學技術部方面，中央政府將加強科技部推動全面新型的國家創科體制。在面對國際科技競爭和外部打壓的嚴峻形勢下，這方面的改革刻不容緩，改革後將組建中央科技委員會，委員會辦事機構的職責，將由重組後的科學技術部承擔。

另外，現有科技部的具體管理職責，將被轉移至不同專責部門，例如「把組織擬定技術促進農業農村發展規劃和政策，以及指導農村科技進步等職責劃入農業農村部」。宏觀看，科技部改組分為兩層架構，國務院把決策層中央化，由中央科技委員會負責，而把執行層劃轉至各專職部門。就此，國務院可以更集中火力，統籌和促進國家創新發展，在當前中美科技鬥爭、世界經濟不穩定的環境下，是次重組對國家整體發展非常關鍵。

有內地專家認為，過去國家在科研上是跟蹤模仿，技術以引入為主，而過去的創新是引進消化吸收再創新。但由於近期國際環境發生了變化，對國家科研創新構成莫大壓力，所以國家必須加強基礎研究，追求原始創新，這次科技部重組推動舉國科研體制創新，實現自立自強，擺脫被「卡脖子」的困境。

完善知識產權管理 激發創新動力

這次改革同時建議完善知識產權管理體制，知識產權能維護創新，有效地管理知識產權，可以增強科學家參與科研工作的信心，激發其創新動力，強化創科產業發展。同樣地，重組的安排將決策和執法任務分開，將原本由國家市場監督管理總局管理的國家知識產權局，調整為國務院直屬機構，而執法職責（如專利、商標等領域）繼續由市場監管綜合執法隊伍承擔。

事實上，國家在知識產權執法的工作一直以來都非常積極，不斷地加強知識產權司法保護，根據今年《最高法院工作報告》，去年審結一審的知識產權案件219.4萬宗，與前年比較增長了一倍以上，這成就可圈可點，是創科業界的「強心針」。

由此可見，中央政府新班子經過機構改革，可以加強中央的指導性，促進香港與國家在科研上融合，助力大灣區「國際創科中心」的建設。

集中做好數據治理 助策略性規劃

此外，《國務院機構改革方案》亦提出組建國家數據局，由國家發展和改革委員會管理。國家數據局的主要布局，是把本來分布於國家發改委及工業和信息化部的數據管理任務，包括協調推進數據基礎制度建設、統籌數據資源整合共享及開發利用、統籌推進數碼中國、數碼經濟、數碼社會規劃及建設等，統一地劃轉至國家發改委，使中央政府能集中地做好數據治理，並透過大數據分析，更好掌握社會各階層及各行各業的活動狀況，從而作出策略性的規劃。

中國信息通信研究院發布的《中國數字經濟發展報告（2022年）》指出，中國數碼經濟規模已從2016年的22.6萬億元人民幣，增至2021年的45.5萬億元人民幣，增加一倍之多，佔2021年國民生產總值約4成；而且數碼經濟是國家「十四五規劃」的發展重點，因此新的國家數據局具整體領導作用。

港加強與新機構合作 拓數碼經濟

在此之前，香港財政司司長陳茂波去年在財政預算案宣布成立「數字化經濟發展委員會」，推動香港數碼化經濟的進程，委員會必須盡快與國家數據局合作，設計出一套最能發揮香港一國兩制、國際化優勢的「數碼政策」。

總括而言，中央政府肯定香港「國際創科中心」的地位。「背靠祖國，聯通世界」是香港的獨特優勢，「中心」將會積極充當創科「超級連繫人」的角色，幫助中國（包括香港）創科公司國際化，衝出國外。因此，日後特區政府必須與新組建的中央科技委員會、國家知識產權局及國家數據局等機構，保持緊密合作。

▲ 《國務院機構改革方案》旨在推動國家高素質發展的需要，當中重新組建科學技術部，完善知識產權管理體制及組建國家數據局，對促進科創產業的發展尤為關鍵。（中新社資料圖片）