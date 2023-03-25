港鐵票價新機制 須適時再檢討

特區政府本周一連公布了兩項與運輸有關的政策文件，包括港鐵票價調整機制新方案，以及過海隧道「三隧分流」收費方案，均與廣大市民的運輸開支息息相關，引起坊間熱烈討論。公眾一向對特區政府規管港鐵票價的力度存疑，過往港鐵在有充足盈利下，仍被批准增加票價，令升斗市民叫苦連天，亦對當局的監管產生不少負面情緒。

特區政府在今次檢討票價調整機制中提出清晰目標，旨在各方面取得平衡，並希望新機制能為市民帶來穩定票價，以及加強票價與公司利潤和服務表現的關係，故新修訂方案將票價與港鐵公司的香港物業發展利潤直接掛鈎，並長遠地降低港鐵票價的基綫，讓所有乘客也能受惠。票價調整幅度會因應上一年港鐵物業發展利潤而有不同，如上一年香港物業發展利潤50億元以下，票價減幅為0.6%，如利潤高達100億元以上，則遞增至0.8%。

掛鈎物業利潤 未必能有效調整

另外，在新修訂方案下，港鐵會為今年票價提供1.2%特別扣減，以抵銷先前累積的2.85%延後加幅；而在「服務表現回贈」上，新方案調高延誤超過3小時的事故所需撥出之金額，以及增加每宗事故最高撥款金額等措施。當局表示，希望透過是次檢討能回應公眾訴求，令市民享有較為穩定的票價。

檢討方案甫出爐，外界及不少立法會議員普遍支持新方向，但也有不少聲音認為，雖然票價調整加入利潤對冲機制是好開始，卻只屬小恩小惠，對於每天倚賴港鐵通勤出行的普羅大眾而言更是如此。

港鐵2022年度香港車站商務收入為30多億元，與2021年相比只是輕微回落1億多元，至於由港鐵旗下物業租賃及管理服務所得的收入，上年度則有近48億元，與2021年相若；而總結過去10多年，港鐵在香港物業的利潤平均為30多億元，只有3年利潤超過50億，物業利潤往往未能直接反映全公司由商務及車務所得的利潤；況且現時所訂的減幅標準亦有再上調空間，政府有必要嚴格審視掛鈎的標準，往後再作檢討。

分享利潤機制取消 市民恐難受惠

此外，港鐵作為大地主，轄下不同車站的舖租、商場租金、廣告牌收入等，亦隨着經濟復甦迅速回升，商業利潤增長相信會好於預期，票價調整不與商業利潤掛鈎似乎說不過去；而原有的分享利潤機制，即港鐵基本業務錄得50億以上的盈利就會提供7,500萬車票回贈，在新方案下被取消，此消彼長下市民實際上並無受惠多少。

港鐵是香港鐵路服務唯一經營者，現時在香港的網絡系統已長達200公里，雖然每日載客量已由數9年前的580萬人次跌至前年的460多萬人次，但仍是全球最繁忙的鐵路之一，鐵路技術亦足以輸出至世界各地，傲視同儕。雖然近期逐漸有一些關於列車及系統老化的安全隱患需要正視，但仍是盈利穩定的運輸龍頭。縱然上市公司有必要為股東爭取最大盈利，但特區政府作為港鐵最大股東，如能在賺取港鐵巨大股息的同時，能考慮以特別形式部分回贈市民在交通運輸上的花費，相信更能獲市民支持。（文章只代表個人立場）

▲ 港鐵是香港鐵路服務唯一經營者，是盈利穩定的運輸龍頭，港府作為最大股東，在收取巨額股息的同時，應考慮以特別形式部分回贈市民。（資料圖片）