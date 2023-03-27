大洋郵輪早鳥預訂優惠 $8,798歐遊10晚住露台房 副刊版 2023/03/27 分享： 分享： 郵輪假期慢慢回復正常，Jetour捷旅推出大洋郵輪獨家優惠，精選航次由即日起至4月4日預先訂購，即能以超抵價參與10晚以上歐遊旅程。大洋郵輪旗下7艘郵輪，船型較細，每艘最多載客1,238人，不會太過多 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 2023 韓國旅遊嘉年華 人氣歌手梁耀燮來港 2023/03/21 2023 韓國旅遊嘉年華 人氣歌手梁耀燮來港 精品奢華旅遊公司登陸香港 度身訂造個性化行程 2023/03/20 精品奢華旅遊公司登陸香港 度身訂造個性化行程 新加坡航空機票優惠 $1,630起飛獅城峇里 2023/03/18 新加坡航空機票優惠 $1,630起飛獅城峇里 全新SingapoRewards 遊新加坡換獎賞 2023/03/16 全新SingapoRewards 遊新加坡換獎賞 《解風東京》杜如風日本食玩推介 文青酒店+打卡聖地 2023/03/14 《解風東京》杜如風日本食玩推介 文青酒店+打卡聖地 歐洲 郵輪 郵輪假期 旅遊資訊