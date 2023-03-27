大洋郵輪早鳥預訂優惠 $8,798歐遊10晚住露台房

郵輪假期慢慢回復正常，Jetour捷旅推出大洋郵輪獨家優惠，精選航次由即日起至4月4日預先訂購，即能以超抵價參與10晚以上歐遊旅程。大洋郵輪旗下7艘郵輪，船型較細，每艘最多載客1,238人，不會太過多

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