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大洋郵輪早鳥預訂優惠 $8,798歐遊10晚住露台房

副刊版 2023/03/27

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郵輪假期慢慢回復正常，Jetour捷旅推出大洋郵輪獨家優惠，精選航次由即日起至4月4日預先訂購，即能以超抵價參與10晚以上歐遊旅程。大洋郵輪旗下7艘郵輪，船型較細，每艘最多載客1,238人，不會太過多

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欄名 : 旅事通

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