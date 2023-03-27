上周打開內地的社交朋友圈，時尚、藝術、媒體圈的朋友，有一半在香港，當然是趁Art Basel及眾多藝術展的墟，全部都該是三年有多重來香港，別有一番意味。

看這些朋友圈的發布，可知搞這種國際盛事，走更高檔路綫，才可吸引到高端遊客。你會發現，藝術文化活動，成了此刻內地社交最重要場合，所謂藝術社交。先不談看到甚麼藝術品，有甚麼新的思潮見地，單單互吐近況，顯示「我仍在圈子裏混」，疫後可隨時出入境內外，這種身份意識及存在感就非常重要。

所以，看展以外，最有趣還有他們看完展去哪？各種香港最高級的食肆和新酒店（三幾年沒來，就算香港人覺得開了一陣的地方，對他們而言也算新，如M+及西九範圍），又或再訪經典的老店，出入都是星級，每人的消費可想而知。對今次很多「高質高消費」內地客朋友而言，當然看不到制度變化帶來的影響，但市面的變遷則有目共睹。一般反應是，如銅鑼灣等地是蕭條了，不過往日他們也不是大手買廉價品的遊客，所以反而覺得幽靜好逛。

因此，可預見的是一個上海、北京來客的轉型（廣東客的需求可能有別），就是比對十幾年前來港購物嘗新，現在可說是偏向主題性香港遊。來看展，參加音樂會，來做醫療，或中轉到海外前有個中途站，這些都是香港吸引高端內地遊客的路數。可想而知，香港再出發，起碼在推面向內地的旅遊思維及建構上，都得有大的調整及更廣視野，或至少是能面向精眾群體（高品質生活一族）的多元化。