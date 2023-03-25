美神秘組織 怎影響共和黨保守派？

美國前總統特朗普（Donald Trump）上周預告會被捕，並呼籲支持者示威「奪回國家」。由於特朗普有大量極右勢力支持，外界一度憂慮2021年極右分子衝擊國會山莊事件會再重演。

是次介紹的好書名為《

...