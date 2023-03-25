美神秘組織 怎影響共和黨保守派？ 國際版 2023/03/25 分享： 分享： 美國前總統特朗普（Donald Trump）上周預告會被捕，並呼籲支持者示威「奪回國家」。由於特朗普有大量極右勢力支持，外界一度憂慮2021年極右分子衝擊國會山莊事件會再重演。 是次介紹的好書名為《 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 美國神秘極右組織 怎衝擊共和黨保守派政治？ 2023/03/24 美國神秘極右組織 怎衝擊共和黨保守派政治？ 英性別認同診所 幫助還是害苦兒童？ 2023/03/18 英性別認同診所 幫助還是害苦兒童？ 英兒童性別認同診所調查觸目驚心 記者著書記錄籲反思 2023/03/17 英兒童性別認同診所調查觸目驚心 記者著書記錄籲反思 人口老化嚴重 發達國怎應對？ 2023/03/11 人口老化嚴重 發達國怎應對？ 發達國怎應對人口老化？學者倡開放移民兼鼓勵生育 2023/03/10 發達國怎應對人口老化？學者倡開放移民兼鼓勵生育 政治 美國 特朗普 小學 概念 美國民主黨 佛羅里達 性教育