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美神秘組織 怎影響共和黨保守派？

國際版 2023/03/25

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美國前總統特朗普（Donald Trump）上周預告會被捕，並呼籲支持者示威「奪回國家」。由於特朗普有大量極右勢力支持，外界一度憂慮2021年極右分子衝擊國會山莊事件會再重演。

是次介紹的好書名為《

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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