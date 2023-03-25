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教委會議「甩轆」 正副主席齊遲到

政治版 2023/03/25

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完善選舉制度後，立法會議員行事大多有商有量，不過，教育事務委員會會議昨日卻上演「甩轆」戲碼，主席梁美芬、副主席鄧飛齊齊在開會之際不見蹤影，要「老將」李慧琼暫代主持「救場」，正、副主席姍姍來遲。

會議昨早

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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