教委會議「甩轆」 正副主席齊遲到 政治版 2023/03/25 分享： 分享： 完善選舉制度後，立法會議員行事大多有商有量，不過，教育事務委員會會議昨日卻上演「甩轆」戲碼，主席梁美芬、副主席鄧飛齊齊在開會之際不見蹤影，要「老將」李慧琼暫代主持「救場」，正、副主席姍姍來遲。 會議昨早 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 家長為子女改名 兩會金句搵靈感 2023/03/24 家長為子女改名 兩會金句搵靈感 「香港大使會」 向國際投資者推廣香港 2023/03/23 「香港大使會」 向國際投資者推廣香港 新思維晚宴 緣何高官集體「請食檸檬」 2023/03/22 新思維晚宴 緣何高官集體「請食檸檬」 簡約公屋記名投票 田北辰否認突襲 2023/03/21 簡約公屋記名投票 田北辰否認突襲 68歲財爺 僅30分鐘學懂踩滑板 2023/03/20 68歲財爺 僅30分鐘學懂踩滑板 政治 立法會 梁美芬 民建聯 李慧琼 新民黨 葉劉淑儀 陳振英 陳茂波 新加坡