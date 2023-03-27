周末和家人飲茶時，鄰桌街坊陳婆婆與友人說：「我通常將飯盒分兩餐，又省錢，又不用煮得那麼辛苦。」友人說：「很好啊！」陳婆婆：「買斤菜都二十多元！家中只得我和老公，兒子大了也不多回家吃，如果我再煲湯、炒碟肉片，分分鐘要百多元！不如買快餐好了！」

她這樣的安排，雖能省錢省時，但分量不足，卻會營養不足，碳水化合物攝取不夠，會令人乏力，沒精打采；長期缺乏蛋白質，就會引致肌肉流失。因此，飲食要留意以下五點：

一、蛋白質攝取：以一位中等身材六十公斤的女性和七十公斤的男性，每日分別需要最少六至八両和八至十両肉。

二、增加肌肉的合成：多吃維他命C豐富的水果如奇異果、番石榴、火龍果、橙、士多啤梨等。另外，需要配合適量阻力運動，例如急步行、踏單車、游泳、啞鈴鍛練、跟隨網上運動訓練影片等。

三、維他命D：每星期最少兩日，在正午曬太陽約三十分鐘；或吃深海魚如三文魚、鯖魚；或透過進食大啡菇、蘑菇等吸收。

四、腸道吸收：要吃足夠蔬果，例如每日吃兩款生果（中型拳頭大），以及每餐吃兩碗熟菜，不僅可使益生菌群壯大，更可以提供抗氧化營養素及葉酸，保護細胞免受自由基侵害，且對腦部有益。食用含益生菌的食物如乳酪、泡菜等。

五、均衡飲食：要特別留意足夠五穀類攝取、優質蛋白質、Omega 3脂肪酸、抗氧化營養素（維他命C等）、維他命D等，對增肌和預防肌肉流失有莫大幫助。

若家中少人吃飯，也可以煮一些簡單菜式，例如煎鯖魚柳、三文魚、蠔仔炒蛋，以上均能提供DHA；甚至煎雙蛋配灼菜都可以。若果真的不想開爐煮食，也可簡單開罐茄汁沙甸魚或鯖魚，營養也十分豐富。