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清談節目要有火花

副刊版 2023/03/27

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飯局提及某清談電視節目，席間十人異口同聲狠批：「悶到七彩」、「成排人同一口徑，有乜好睇」、「由頭到尾觀眾都已知前設，點想睇落去」、「捱唔到一節」、「毫無火花」……

清談或訪問節目好看之處，在於當中人物交談時會有火花。若整個節目全人口徑一致，歌功頌德、唯命是從，那觀眾為何要花時間看着一班人圍爐取暖？節目旋律都已是觀眾早已聽慣的曲調時，哪有甚麼吸引之處叫人可坐在電視機面前，看一個毫無火花、絕無驚喜、一切平鋪直敘，大家全都是係係係的節目呢？

話明是「節目」，就必定要有娛樂性這個元素，所以即使專登做出來，也要做到要有些少火花，那才好看和吸引。好看的清談或訪問節目，主持人必定懂得在適當的時候拋出一個尖銳少許、又或公眾很想知的問題，甚至向在場的嘉賓來一個適度的挑釁或表達不同意，那才能製造出一個有熱度的談話／對話效果，那才令觀眾有興趣追下去看。只要主持人拿捏適切，根本不用怕過火，而且大部分清談或訪問節目都是錄影的，嘉賓招架不住，大可隨時叫停再錄過。

成功的清談或訪問節目主持人，都有三項特質：一、Direct：直接而不失禮貌；二、Authentic：呈現個人「原裝」真性情的風格，而非一個沒原則、只懂跟着前設說話，又或一味客氣點頭稱是的應聲樣；三、Opposite-seeking：懂得製造張力和對比，例如當嘉賓提及其最成功的事迹後，功力深厚的節目主持人會讓嘉賓也得講述其最失敗的往事，造成很好的對比和配對。

清談或訪問節目若成場都只是充斥着不慍不火、客客氣氣的統一口徑，一定沉悶。火花欠奉的齋talk節目，若還放在挨晚時段，或許是非常令人想入睡的有效催眠show。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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