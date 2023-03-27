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ARM擬調整收費模式 明年每部手機收專利費

行政人員版 2023/03/27

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全球逾95%智能手機是採用芯片設計商ARM架構的芯片，而ARM一直是以芯片均價一定比例向廠商收費，以授權其採用ARM架構。有消息傳出，ARM將於明年調整商業模式，改為向每部手機收取專利費，變相提高芯片

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欄名 : 科技新知

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