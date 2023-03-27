Apple Music資料庫 驚現他人播放列表 行政人員版 2023/03/27 分享： 分享： 近日爆出Apple Music發生嚴重私隱問題。在Reddit討論區上，有蘋果（Apple）用戶反映自己的Apple Music資料庫出現其他人的播放列表，而且類似情況不只一宗。 有外媒報道指，也有用戶 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 ARM擬調整收費模式 明年每部手機收專利費 今日 ARM擬調整收費模式 明年每部手機收專利費 Bing引入ChatGPT App下載量勁升7倍 2023/03/24 Bing引入ChatGPT App下載量勁升7倍 百度文庫小助手 文心一言生成文檔 2023/03/24 百度文庫小助手 文心一言生成文檔 美設錯位博物館 展覽反思AI應用 2023/03/22 美設錯位博物館 展覽反思AI應用 《奇異》幕後AI公司 開發第2代AI影片模型 2023/03/22 《奇異》幕後AI公司 開發第2代AI影片模型 科技行業 科研 創新科技及應用 科技軟件 科技硬件 商業 社會民生 Apple Music iOS iCloud