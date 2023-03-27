俄烏打不贏都要打 京可怎調停？

發動戰爭很簡單，只要任何一方願意就可以。結束戰爭卻很困難，至少需要雙方，甚至多方皆同意方能成事。

有些戰爭，例如蘇德戰爭、越南戰爭，戰至一方消滅另一方才結束，一方陷於絕境也不願求和，為甚麼？又有些戰爭，例如蘇芬戰爭、朝鮮戰爭，則能達成哪怕不完美和議，一方掌握主動亦見好就收，為甚麼？

俄烏戰爭，雙方戰力早已透支，但都一同選擇鏖戰至今，為甚麼？戰爭之中，是死戰還是講和，決策因素是甚麼？中國要成功斡旋烏克蘭危機，看來需要把這些問題弄個明白。

簽聯合聲明 暫難改悶燒現狀

必須意識到，調停衝突是個漫長曲折過程，中國勸和促談，現階段談不上沒有成果，但也談不上成果顯著。中國既要求嚴格遵守聯合國憲章，沒有明說，但實際上支持了烏克蘭主權和領土完整；亦要求妥善解決各國合理安全關切，同樣沒有明說，但大家都知道這是指北約停止擴張。中方這套主張不會得罪俄羅斯或烏克蘭，惟某程度也兩邊不討好，需要俄烏願意妥協才行。

中俄上周聯合聲明，基本反映中方立場。俄方歡迎中方《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件建設性主張，重申致力盡快重啟和談，中方表示讚賞，雙方重申核戰爭打不贏也打不得。普京向來強調的和談要考慮「當前地緣政治現實」則沒有反映，以至克里姆林宮也被俄媒問及，俄方立場有否獲中方注意。

無奈這些字面表述，暫無法改變俄烏戰事悶燒現狀，雙方都打破不了僵局，卻也停不下來。盡管澤連斯基也部分認同中方立場文件，傳聞中的中烏領導人對話卻遲遲未成事。澤連斯基周末更稱現在沒有條件與俄和談，普京則宣布會在白俄羅斯部署戰術核武。

資訊承諾問題 影響停戰和談

如何說服俄烏停戰，或者首先應該問，俄烏為何停不下來？美國政治學者Dan Reiter 2010年《How Wars End》一書提出了戰爭結束的模型，嘗試解釋「為何打不贏都要打」。他認為，影響是否和談停戰的主要因素有兩個：

（1）資訊問題。戰爭可暴露許多弱點，揭示原本未知的資訊，而戰爭陷入僵局，不時也是誤判敵我實力對比，還有戰鬥的決心和意志所致。若雙方都認定無法消滅對方，和談就會看俏。反之若一方自信終能徹底擊敗對方（也可以是誤判），就會傾向打下去。

（2）承諾問題。怎麼確定對方會遵守停戰協議，不再訴諸戰爭？一方倘認定潛在的和平機制不可信賴，那麼即使已經接收全面的新資訊，亦會不願議和，仍然選擇尋求徹底勝利（卻不一定現實），例如德國在1917年、英國在1940年就是這樣。

俄烏打了一年無疑都損失慘重，接收到大批新資訊，但是否已認定無法擊敗對方，並不好說。烏克蘭或許期望西方提供的坦克戰機，最終能把俄軍趕走。俄羅斯則可能自恃不怕吃苦犧牲，指望能首先把西方援烏意願耗走。

承諾問題就更麻煩。縱有以色列把西奈半島歸還埃及先例，以色列亦有不遵守與巴勒斯坦和議壞先例。對烏克蘭來說，俄方會否願意撤軍已是個大問號，而即使俄方願意，如何保證會執行？對俄羅斯而言，怎樣確認北約今後不會深度介入烏克蘭，同樣頭痛。

尋找「人和」時機 提供多邊擔保

俄烏戰爭損害了中國在烏克蘭及歐洲戰略利益，戰爭對俄羅斯實力的損耗同樣危害中俄戰略利益，故中方雖然並非繫鈴人，仍然積極擔當解鈴人角色，但這要過很多關。

首先，要尋找適合時機，讓俄烏同時意識到，他們是搬不走的鄰居，就算一方今次能夠「全勝」，另一方受辱亦遲早會捲土重來，只有忍耐共存方為出路。接着，要讓俄烏就俄佔區歸屬，以及烏克蘭所屬勢力範圍兩個問題之間，達成某種程度妥協，並要提供一定擔保，令雙方都覺得這種機制可信。

潛在的妥協選擇很複雜，亦要考慮可能後果。俄羅斯歸還去年來所佔土地，烏克蘭恪守中立，克里米亞問題容後協商解決，固然是最好結果，但似乎也最難實現。烏克蘭默認失地，基本上加入北約陣營，則衝突一時雖免，但勢形成南北韓式高度緊張對峙，手尾很長。爭議地區以某種形式或自治，或共管，或國際監督，換取俄方同意烏克蘭與西方發展一定關係，則充滿灰色地帶，若無足夠規範，將來恐會再起爭議甚至衝突。

更難搞的是，不管怎樣安排，中方都需要為和平機制提供一定保證，意味要承擔責任、承受潛在風險。鑑於有勢力處心積累阻撓和平進程，不但明裏搞破壞，暗裏也很可能設陷阱，中方更需明察秋毫。堅持多邊主義，聯合其他主要國家主持和平，共同應對挑戰，方為上策。

積極團結全球 只能一往無前

對於中國發揮全球領導作用，擔當和平締造者，原解放軍空軍大校、清華大學戰略與安全研究中心特約專家周波有個很形象的講法：中國改革開放時是摸着石頭過河，現在則是進入大海，面對未知水域，踩不着海床，也沒法回頭。

確是只能一往無前。就算俄烏恢復和談未有眉目，中國加入斡旋本身，已驅動局勢發生微妙變化。中俄峰會後，西班牙首相桑切斯、法國總統馬克龍、歐盟委員會主席馮德萊恩、歐盟外長博雷利等歐洲領袖紛紛表示即將訪華，以至因病推遲訪華的巴西總統盧拉，原本亦計劃與中方討論烏克蘭危機。中俄關係牢固，令歐洲不得不更重視中國聲音；中國推動停火，更是發展中國家的共同心願。

中國正積極團結歐洲及全球支持勸和促談力量，倒逼美國接受和議，而在此之前，中國斡旋努力正引發美國內訌。彭博社報道，拜登政府公開一味反對中國背後，官員私底下卻擔心，這會把各國推向中國，導致美國陷入孤立。保守派原副助理防長Elbridge Colby等更在《時代》雜誌撰文，批評拜登政府對烏克蘭沒有退場計劃，正分散美國遏制「最大威脅」中國的注意力。

孟子曰：「得道者多助，失道者寡助。寡助之至，親戚畔（叛）之；多助之至，天下順之。」

▲ 中俄上周聯合聲明，基本反映中方立場。俄方歡迎中方《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件建設性主張，重申致力盡快重啟和談，中方表示讚賞，雙方重申核戰爭打不贏也打不得。（新華社資料圖片）