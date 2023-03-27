理性看待港金融中心排名 「融通」潛力巨

英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院上周四（23日）聯合發布第33期《全球金融中心指數》報告，香港的總排名維持全球第4位。本期報告評估全球120個金融中心，綜合得分為：紐約760分、倫敦731分、新加坡723分、香港722分。自2007年起，《全球金融中心指數》報告於每年3月和9月發布。去年3月發布的第31期報告，香港為第3位，新加坡為第4位；去年9月公布的第32期報告，則顯示新加坡超越香港。

港星同一量級 毋須糾結位次

特區政府發言人日前指出，香港在營商環境、基礎設施、金融業發展水平、聲譽和綜合等4方面的排名，均較上一期上升兩位，充分反映香港作為全球領先金融中心的實力與優勢。與上一期報告一樣，相對其他主要金融中心金融從業員對所屬城市的展望，本地從業員對香港作為國際金融中心的未來競爭力最充滿信心。

當局所言有一定道理，香港與新加坡僅1分之差，似乎不分伯仲，然而我們綜合分析香港金融業的優勢和不足，客觀理性地看待這個結果。

除了紐約和倫敦之外，國際金融中心的第三、第四把交椅，長期由香港和新加坡輪流「坐莊」，反映兩者屬同一量級，差距並不大，因此對於香港連續兩期落後於新加坡，不必過於糾結。

港具獨特角色 連通內地海外

從金融規模來看，新加坡的銀行業總資產為2.8萬億美元，香港的銀行業資產總額為2.3萬億美元；香港的股票市場市值為3.9萬億美元，新加坡為7,000億美元；香港的債券市場發行量為3,230億美元，新加坡為1,130億美元；香港的外滙市場平均每日交易量為7,829億美元，新加坡為6,600億美元。從這些主要金融數據看，除了銀行業總資產外，其餘指標香港都大幅領先。

其實香港和新加坡各有優勢，在外滙方面，新加坡在服務於多幣種東盟地區，具有先天的優勢，而香港則是全球主要美元交易中心之一；同時，香港還有一個優勢是新加坡沒有的，就是香港乃全球離岸人民幣業務樞紐，截至去年年底，香港人民幣存款總額接近1萬億元。

矽谷銀行破產和瑞信「踩雷」，導致大量資金逃離美國和歐洲，市場傳言歐美數千億美元資金湧入香港和新加坡。據悉，近來本港許多銀行都在延長服務時間，承接流入資金的業務，但據業內人士透露，雖有「一定規模」資金流入，但並沒有市場傳言的那麼多。不管怎麼說，新加坡和香港的金融安全是令人信賴的。

在資產及財富管理方面，香港的底子不錯，截至2021年底，在港管理的資產達到4.5萬億美元，其中三分之二是境外資金。

新加坡勢頭也很猛，據統計，2019年新加坡資產管理規模比上一年增長15.7%，2020年增長17%，增速已經快於「世界的銀行」瑞士，而2021年亦比上一年增長16.4%。根據數據分析公司Handshakes的數據，新加坡家族理財辦公室的數量已從2020年的約221家，增至2022年的約1,500家。

美國中小銀行及瑞信流動性問題，引起投資者及客戶對資金安全的擔憂，資金逃離歐美。從目前態勢來看，華人資金更多地流向香港，非華人資本則更多流向新加坡，新加坡吸引「外逃」的歐美資金，似乎更勝一籌。

國際金融中心的排名當然重要，但排名更多反映的是表象；也有人認為，市場交投量、金融機構數量等指標，是衡量國際金融中心地位的關鍵指標。這些指標固然重要，但必須明白，「國際金融中心」的內涵是「國際層面資金融通滙聚的地方」，如果不考慮「國際資金融通」功能，就背離了「國際金融中心」的本義。

香港作為國際金融中心，最大功能是內地與海外的資金融通。香港與內地有很多金融領域的互聯互通安排，包括滬港通、深港通、理財通、債券通等，發揮好「資金融通」功能，才是香港的最大潛力和優勢所在。

如今中國是全球第二大經濟體，今年全國兩會確定了5%左右的經濟增速，這個增速是世界主要發達經濟體的兩倍以上；如果今後10年基本上按這個速度增長，對香港金融業巨大的帶動力可想而知。

發揮資金融通功能 做大做強

從現在的發展態勢看，內地資本項目在中短期不會完全開放，這也使香港和上海等內地城市可以錯位競爭。在促進「內循環」方面，上海可發揮重要作用，內地投資者和融資者的結合，通常會選擇上海；在促進「外循環」方面，香港可繼續發揮重要作用，內地投資者要走向國際市場、外資要進入內地市場，則會選擇香港這個便捷通道。

環顧全球，只有香港能夠扮演內地與海外之間資金融通的角色。海外投資者未必會了解內地的社會主義市場經濟，但香港是實行普通法制度的資本主義社會，他們熟悉香港的規矩，香港是內地與海外投資者、集資者碰頭的最佳地，香港應在這方面多下一番功夫，把「融通」功能做大做強。

疫情結束之後，香港與內地、海外均恢復了聯繫，國家對香港金融業的帶動效應日益顯現。

去年12月，國家主席習近平訪問中東，取得了重大外交成果；今年2月，特區行政長官李家超率團訪問沙特阿拉伯和阿聯酋，推介香港優勢；最近，沙特最大的石油公司沙特阿美（Saudi Aramco）正在商議赴香港上市，據一些銀行家估計，其上市規模可能以百億美元計。這是大國外交帶來的金融紅利，而這僅是大國外交惠及香港的其中一個事例。

另一個值得關注的信息是，國家還出台了一些新規，對於中國內地企業在海外上市提高了門檻，引導更多企業在香港和國內上市，給香港金融業帶來更多機會。

港深金融高水平合作 添機遇

從中長期看，中央發布《關於金融支持前海深港現代服務業合作區全面深化改革開放的意見》（簡稱「前海金融30條」），推出30條金融改革創新措施，進一步加強港深金融市場的對接和高水平合作。前海成為整個內地金融改革的「試驗田」，未來如果能把這些改革創新措施逐一落實，將給香港金融業帶來更多機遇。

財政司司長陳茂波曾表示，國際金融中心的競爭非常激烈，香港對標的是紐約、倫敦這樣的城市，並且信心滿滿，他列舉了香港的幾個優勢：第一，金融是服務實體經濟的，中國是全球第二大經濟體，香港金融業的巨大發展潛能，是新加坡等地沒有辦法比的；第二，人民幣國際化是國家政策，也是國際社會的期待，打造離岸人民幣中心，對香港金融業拉動很大；第三，香港在股票市場首次公開募股（IPO）等方面做得比較好，且不斷創新；第四，國際基金投進內地市場的資金比例還是太小。按照中國的經濟體量，他們投資增加10倍也不夠，是我們努力的方向，潛力很大。

每次國際金融中心排名出爐，本港人士都喜歡與新加坡作比較，其實不必老是盯着新加坡，而應對標紐約、倫敦，更應盯着國際經濟大局和內地提供的機遇，有這樣的大視野、大格局，才能把金融業做好。

▲ 作者認為，香港於全球金融中心指數維持第4位，外界應客觀理性地看待這個結果。（資料圖片）