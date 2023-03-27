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青衣城綠色商戶綠「惜」優惠 賺取6倍MTR分 + 復活節有機農墟

行政人員版 04:00 2023/03/27

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環境保護，人人有責。黛安知道，港鐵旗下商場青衣城為咗鼓勵大家實踐綠色生活，今年4月起，將與多個機構及商戶聯手，推出連串「綠『惜』青衣」主題活動，等大家可以將綠色環保概念融入生活每個環節。

為咗支持顧客活出低碳生活態度，青衣城會同場內綠色商戶推出「綠『惜』優惠」，並推廣多款綠色商品，星級推介包括多款符合一級能源標籤規格嘅精選家電，首選以優惠價$3,490就可買到嘅Samsung 300L雙門環保雪櫃；及只售$2,698、日本設計家電品牌「±0正負零」嘅節能抽濕機等。顧客更可以72折購買以粟米澱粉提取嘅環保材料製成嘅Sorona系列服裝；同時可於堅訊號品嘗素食達人Elvis Chan設計嘅全新素食菜式等。MTR Mobile登記用戶更可參與「綠『惜』生活6倍賞」，喺場內指定嘅27間綠色商戶消費，即可賺取高達6倍MTR分獎賞！

另外，下月復活節一連4日假期，青衣城更會同蔬菜統營處和魚類統營處合辦有機農墟，大家可買到由本地漁農戶嚴選嘅過百款新鮮有機食材，除咗有機蔬菜水果外，仲可選購紫椰菜花、七彩君達菜、紫甘筍、芥蘭頭及紅皮薯仔等，喺佳節與摯愛齊享健康美食。識食之人更可親臨搜羅多款本地製作嘅乾貨及調味料，如瀨尿蝦乾、黃金墨魚柳、珍珠貝XO醬及大地魚粉等。

本文轉載自《晴報

星級推介包括多款符合一級能源標籤規格的精選家電

本地製調味料

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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