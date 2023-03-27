高達之父‧大河原邦男50周年展 4.1 登陸海洋公園

紅遍全球嘅《小雙俠》、《勇者王》到家喻戶曉嘅《機動戰士高達》系列，相信好多人都睇過。黛安收到風，4月1日至6月4日，海洋公園將舉辦「海洋公園X高達之父‧大河原邦男50周年展」，展品涵蓋佢多個開創先河嘅作品，機甲迷必定要到海洋公園「朝聖」呀！

踏進展覽主場館--大河原邦男機甲研究所，大家可深入「高達之父」嘅創作核心地帶，除咗可近距離欣賞多個矚目機體，包括4米高《機動戰士高達SEED DESTINY》嘅最後王牌「強擊自由高達」等；更可以睇到首度喺香港展出嘅大河原老師真迹手稿。

巨大嘅元祖「RX-78-2高達」和「MS-06F渣古II」大軍，仲會屹立喺海濱樂園廣場，畀大家感受佢哋嘅英姿。展覽期間仲會發售多款限量商品，包括以雙俠狗和G高達為設計意念嘅兩款展覽限定陀飛輪腕錶、紀念版八達通套裝等。粉絲只要買「海洋公園X大河原邦男50周年展」套票，即可欣賞展覽兼玩轉海洋公園嘅景點及遊樂設施，套票售價為$448（大小同價）；海洋公園「無限FUN入場證」持有人只需買$200增值票，便可進入展覽主場館喇。

本文轉載自《晴報》

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