嘉里建設喇沙利道「瀚名」 建構五星級理想居停

嘉里建設（香港交易所：683）作為於中國內地及香港營運的主要物業投資及發展公司，在地產發展方面積累數十年經驗睿智，建構高階品牌地位。集團專注建設優質住宅及綜合物業，不斷注入創新服務，積極為物業增值。全新項目「瀚名」（10 LaSalle）是繼「傲名」後另一觸目之作，位於九龍喇沙利道10號，聳立於恬靜閒適的低密度豪宅區，名校環繞，位置靜中帶旺且交通便捷，建構出自成一角的五星級居停。

項目位處何文田傳統豪宅地段，交通便捷，大型商場及購物熱點近在咫尺，社區規劃十分完善；項目更鄰近多間著名學府，其中小學屬於34校網，鄰近喇沙書院、喇沙小學及瑪利諾修院學校，陶冶學子文學氣息，是家長夢寐以求的理想居庭，投資者的不二之選。

▲ 嘉里物業管理服務親自領涵，細緻禮賓服務，當屬一區首選。

以翰林書香作靈感 建構全新時尚地標

「瀚名」共17層住宅樓層，提供73個單位，包括60個一房單位（實用面積介乎298至409平方呎）、12個三房（實用面積1,132平方呎）及一個實用面積1,990平方呎的頂層連天台特色單位。其中的一房及三房單位分別塑造成Bliss LaSalle及Grand LaSalle系列，以迎合不同買家所需。Bliss LaSalle系列的一房單位位於2至12樓；Grand LaSalle三房單位系列，則位於項目15至20樓高層，遠眺獅子山壯麗美景。

▲ 「瀚名」位於九龍喇沙利道10號，共17層住宅樓層，提供73個單位。

項目外型由LWK+PARTNERS設計，室內設計則由BTR Workshop主理。設計師取其地理位置的特點，以翰林書香為靈感，希望為喇沙利道及該區帶來具當代生活風格的住宅新地標。最特別是立面鋁料銅條設計，由會所一直延伸至大堂外牆天花，呈現翻動書頁時的動態，於夜幕初垂，燈光由內而外滲出，更顯華麗耀目。大廈外牆更嚴選意大利矜罕石材，整體感覺大氣恢宏，氣勢磅礴。

▲ 大廈外牆嚴選意大利矜罕石材，特別呈現翻動書頁時的動態，華麗中更顯時尚氣息。

所有單位不設工作平台 提升空間實用性

項目最大特色是所有單位均不設工作平台，為近年新盤罕見，大大提升室內空間的實用性，亦令住戶更輕鬆靈活擺放傢俬。此外，單位亦加入不少心思和時尚設計，例如Grand LaSalle系列單位，間隔為三房及工作間連雙浴室設計，實用面積1,132平方呎，樓底高約3.15米（10呎4吋）。其樓層屬於一梯兩伙設計，為住客帶來高度私隱，樓層大堂以石材及金屬設計為主及特色天花，貫徹時尚奢華品味。

▲ 物業大堂裝置日本名藝術雕塑家SAWADA的作品「極光」。

客飯廳為橫廳設計，面積逾350呎，空間非常寬敞，並設有長達約25呎的特大景觀窗，引入大量自然光之餘，俯覽前臨九龍塘低密度豪宅區，遠眺獅子山、筆架山等山巒連綿，遼闊壯美的景色盡入眼簾，屬同區罕見。三間睡房均與客飯廳同向，可同享獅子山開揚景觀，而且全部房間均細心地預先訂造入牆式衣櫃。主人套房空間偌大，面積超過220平方呎，設有主浴室和衣帽間，寢區擺放加大雙人床後仍可三邊落床，空間十足。另外，衣帽間位置能擺放梳妝台、全身鏡及一組入牆式衣櫃，為住戶營造舒適愜意的私人空間。

▲ Grand LaSalle系列單位內設有長達約25呎的特大景觀窗，可飽覽山巒美景。

會所引入著名咖啡品牌 邀住戶品味生活

而較細的Bliss LaSalle系列單位中，A及F室實用面積同為409平方呎，單位最大特色為玄關位附設鞋櫃及L型開放式廚房，令單位空間更靈活實用，於客飯廳放置四人餐桌及餐椅後仍然空間感十足。主人睡房附設特大衣櫃，大大增加收納空間，並設有特大轉角窗，可採納更多室外自然光以及景觀。而D及E室實用面積分別為319及322平方呎，單位附設特色U型開放式廚房，除了增大廚房枱面之工作面積外，更提升廚房之收納空間，更可讓戶主在廚房烹飪時望向室外之景致或與室內之親友交談。兩個單位的主人睡房同樣附設特大衣櫃，更向上伸延至天花板，充分利用單位高樓底的優勢，同時提升收納空間。

▲ 會所設有共享空間，可在此處一邊品嘗專屬咖啡一邊悠閒閱讀。

會所設計亦是重點之一，命名為「The Club」，分為三大區域，分別為共享空間The Hub、健身空間The Athletes以及戶外空間The Garden，務求為「瀚名」提供多元化的會所設施及生活體驗。為進一步配合住戶的高生活品味，項目與著名咖啡品牌The Coffee Academics合作，為住客提供專屬咖啡品味10 LaSalle Blend，讓住戶於會所內享用。

▲ 會所內的健身空間設置多款健身器材供住戶使用。