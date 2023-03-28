視頻編輯新趨勢 AI技術助用戶提升推廣成效

生成式人工智能（Generative AI）包括由OpenAI開發的AI聊天機械人ChatGPT近期成為市場焦點。配合有關技術的發展，加上視頻日漸成為社交媒體的主流推廣工具，初創企業（startup）Latte Social早前亦將業務延伸至視頻編輯，致力透過AI技術實現「人機合一」，讓視頻創作者以至企業用戶可以更快速、更輕鬆地管理剪輯片段和執行完美編輯，為市場帶來顛覆性的變革。

吳灝霆（Timothy）在擔任見習律師期間開始鑽研編程與機器學習（machine learning），冀以LegalTech（法律科技）為行業尋求突破，並於2022年2月推出名為Ariadne的案例搜索引擎，為其初創生涯踏出第一步。「毅然放棄執業律師身份創立自己的StartUp事業，令我發掘到自己的目標和潛能。」作為一名AI案例搜尋引擎的開發者，他認為AI正改變人類世界，而隨着相關技術不斷進步、應用場景不斷擴大，未來AI將在許多領域帶來更高效、更智能的解決方案。

▲ Timothy表示，創立個人StartUp事業令他發掘到自己的目標和潛能。

預視潮流 AI應用延至編輯視頻

Ariadne順利面世，Timothy決定轉換跑道，投身初創行列，其後更加入歐洲最大的人才投資者Entrepreneur First，認識來自全球不同地方的創業家，包括Latte Social的聯合創辦人Michael Martin，因而萌生開發Latte Social的念頭。

由Timothy與Michael Martin聯合創辦的Latte Social，主力透過AI技術為用戶生成度身訂造的內容，助其更有效地管理社交媒體。「公司於2022年11月成立，並通過pre-seed fund（種子前資金）籌得首輪資金。」Timothy表示，隨着公司業務逐步聚焦於視頻編輯，近月用戶數量錄得顯着增長，反映市場對有關服務存在相當需求。「我們期望能在未來數月找到Angel fund（天使投資者）或VC fund（創投基金），令公司有更多資源提升平台效能。」

▲ Latte Social的視頻編輯平台融合了多種科技和AI技術。

Timothy指出，Latte Social最初推出的產品為一款WhatsApp Chatbot聊天機械人，其後發展成主攻生成文字內容的手機應用程式（App），透過模仿人類說話時的不同語氣，協助用戶生成社交媒體的文字內容。「由於當時市場鮮見這類AI社交媒體管理器，故甫推出廣受用戶歡迎，活躍用戶曾多達千人以上。」惟隨着ChatGPT技術應用變得普及，同類產品愈來愈多，Timothy與Michael決定同步拓展視頻編輯領域，結果證明了他倆再次成為市場的先行者。

多重技術 提升視頻編輯成效

有別於一般完成由創作者主導的視頻編輯軟件或平台，Latte Social的視頻編輯平台融合了多種科技和AI技術，包括人臉辨識、語音辨識、語音轉換文字、ChatGPT，以及音頻技術等，能夠因應用戶的要求，把長視頻生成多段指定長度的短視頻，並附有字幕生成及畫面橫變直等選項，以切合用戶將短視頻發布到不同社交媒體平台的需要。「在最近一次更新中，我們更加強其內容搜尋功能，用戶只需在平台輸入想要的主題或字詞，系統便會自動在其視頻中找尋相關內容，並剪輯成用戶所需的長度。」

Timothy透露，Latte Social的視頻編輯平台自今年2月推出以來反應熱烈，推出當日已有近100名用戶試用，而活躍戶人數亦由2月份的300多人增至3月份的1,200多人，每周收益增長約50%。「用戶對服務的評價正面，不少人更期望我們盡快支援更多不同語言的視頻。」由於目前Latte Social的服務只支援英語視頻但仍有不俗成績， Timothy相信當平台支援更多語言後，用戶數目將持續增長。

▲ Latte Social能把長視頻生成多段指定長度的短視頻（上），並附有字幕生成及畫面橫變直等選項。

持續更新 未來或推手機App版

對於近月ChatGPT和圖像生成平台的應用成為市場熱話，Timothy承認相關技術的普及令開發軟件的門檻降低，「不過憑藉我們在ChatGPT、AI技術方面累積的知識和經驗，加上對社交媒體平台的認識，以及對用戶的了解，Latte Social相信更能切合廣大用戶的需要。」他指出，目前平台以企業用戶如企業傳訊或公關人員，以及社交媒體的視頻創作者為主要對象，透過平台的輔助使他們在創作上實現「人機合一」，加強推廣和宣傳成效。

談及Latte Social的發展目標，Timothy透露，自2月下旬至3月初的兩星期，平台的用戶數目約有400%的增長，他期望隨着平台的功能不斷增加和優化，能吸引更多人使用。「從律師轉型成為初創企業家，過程中我經歷過很多似乎是不可能的事，但全憑清晰的目標和不放棄的精神，令我體驗到更富意義且不一樣的人生。」他總結時補充指，目前Latte Social的視頻編輯功能只限於網頁版（https://latte.social）使用，日後待技術成熟後，不排除會把功能添加到手機應用程式，令廣大用戶能更方便地使用。

Latte Social簡介

Latte Social乃由人工智能驅動的新一代的視頻編輯器。據估計，視頻編輯是一個價值32億美元的市場，但複雜的工具和昂貴的視頻編輯器令大量企業涉足有關領域。Latte Social的軟體即服務（SaaS）平台，利用生成式人工智能（Generative AI）、配電腦視覺（Computer Vision）及自然語言處理（Natural Language Processing）技術等組合，實現自動化社交視頻創作，降低視頻編輯的門檻。

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