天氣開始回暖，日間溫度平均也有二十五度，戰友們的飲食日誌中，飲品出現的頻次也大幅上升。

戰友Jojo今天一身運動服，束起馬尾，沒有戴上口罩。我為了找她，在等候室中徘徊了一陣子。她問我：「你在找誰？」我呆了半晌：「看清楚點，噢！原來是你！我的面盲症很嚴重啊！幹嗎突然變身！你由平日的OL粧換成運動服，叫我怎認得出你？」她大笑。

她拿着一枝飲品：「剛做完運動，口渴得很，碰巧有買一送一優惠，這枝就送給你。放心，很天然又無添加的，而且好像很滋潤。」

我看一看問：「山楂飲料！你肯定是無添加？」

她說：「大概吧！」

我說：「山楂本身很酸，如果要令它容易入口，相信要加很多糖。」

我翻看後面的營養標籤：「噢！每一百毫升有七點七克糖，一茶匙糖約有四克，即是每一百克差不多有近兩茶匙糖啊！這枝是五百毫升，即是每枝有近十茶匙糖。」

她大驚，嘗試推翻我的話：「我飲了半枝，不感到太甜。」

我解釋：「通常一些偏酸的飲品或食物，會影響我們的甜味味覺判斷；情況就好像乳酪一樣，為了令消費者更容易接受，都會加入大量的糖去蓋過酸味。你到台灣時，喝過烏梅汁嗎？原味的話，蠻酸的，所以其飲品糖份一般會偏高。」

她說：「看來我被草本飲品的形象蒙蔽了，這次真是長知識了。」