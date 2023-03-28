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女士要帶腦識人

副刊版 2023/03/28

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我對網上交友毫無興趣，老實說，平時連實體世界的朋友和家人，都未夠時間好好見面和相處，還要跑去網上識個不明來歷的人？因此，從沒開過網上交友app，平白招惹騎呢怪添煩，倒不如與為食先生遊山玩水過二人世界。雖然我對網上交友約會從無興趣，但卻非常有興趣研究這個課題，這是無可避免的趨勢，透過網上識人，已是很多現代人的生活和社交常態，所以更需要大量的研究，去了解是甚麼一回事，以及伏位在哪裏。

期刊《Journal of Financial Crime》去年三月發表的研究顯示，自二○二○年四月的疫情期間，網上情騙案急升，受害群組以青壯年（Young Adult，介乎三十一歲至四十歲）最多，這群人承認在新冠疫情期間最易產生寂寞感。我的中大同事陳力深教授，早在十年前已開始研究中港網上交友現象，也跟我分享了一些心得：

一、在交友app中，若女性把自己頭像P得太厲害，會令男士覺得不可信，質疑邊有咁大隻蛤乸隨街跳；反之卻不同，若男性放上P圖頭像，女性反覺得此君可信賴，容易相信終等到Mr. Right。這或許反映出為何網上情騙案的苦主大多是女士，乃男女辨識能力差異所致。

二、在網上認識了對方，不要無了期的只在網上聊天，最好在聊到第十七至二十三天後，相約親身見面，因為這段時間，彼此已有相當認識和共同話題，但又未熟絡到毫無新鮮感。又或換轉角度去想，若對方在這段時間都不肯或不想見面，容易令人失去興趣，甚至可能是網上情緣陷阱。

網上甚麼人都有，當然不排除有成功結良緣的例子，我身邊也有幾對朋友是網上結識後結為夫婦的；但網上世界，同時充斥着千奇百怪的人種，立心不良有之、集團式詐騙有之、隱蔽遊民（遊手好閒之網民）有之……世間上，隨街彈出的筍盤是少有的，女士在網上世界要帶腦識人。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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