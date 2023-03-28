日本立山黑部4月15日開山 新增鏟雪活動及觀景平台 副刊版 2023/03/28 分享： 分享： 日本富山縣最受歡迎的觀光景點之一立山黑部，將於2023年4月15日開山，適逢雪之大谷Walk活動30周年，特別新增了兩個特備活動，包括親手使用雪鏟挖掘通道，以及於周末限定的立山雪Terrace觀景平台 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 大洋郵輪早鳥預訂優惠 $8,798歐遊10晚住露台房 2023/03/27 大洋郵輪早鳥預訂優惠 $8,798歐遊10晚住露台房 2023 韓國旅遊嘉年華 人氣歌手梁耀燮來港 2023/03/21 2023 韓國旅遊嘉年華 人氣歌手梁耀燮來港 精品奢華旅遊公司登陸香港 度身訂造個性化行程 2023/03/20 精品奢華旅遊公司登陸香港 度身訂造個性化行程 新加坡航空機票優惠 $1,630起飛獅城峇里 2023/03/18 新加坡航空機票優惠 $1,630起飛獅城峇里 全新SingapoRewards 遊新加坡換獎賞 2023/03/16 全新SingapoRewards 遊新加坡換獎賞 日本 長野 立山黑部 旅遊資訊 日圓