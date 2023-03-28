日本立山黑部4月15日開山 新增鏟雪活動及觀景平台

日本富山縣最受歡迎的觀光景點之一立山黑部，將於2023年4月15日開山，適逢雪之大谷Walk活動30周年，特別新增了兩個特備活動，包括親手使用雪鏟挖掘通道，以及於周末限定的立山雪Terrace觀景平台

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