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日本立山黑部4月15日開山 新增鏟雪活動及觀景平台

副刊版 2023/03/28

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日本富山縣最受歡迎的觀光景點之一立山黑部，將於2023年4月15日開山，適逢雪之大谷Walk活動30周年，特別新增了兩個特備活動，包括親手使用雪鏟挖掘通道，以及於周末限定的立山雪Terrace觀景平台

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欄名 : 旅事通

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