觀察城市那麼多年，去到任何新地方，問一下樓市可作基本參考。商店廠房租金可知道大概生產消費市道，住宅就看呎價，這就是該城市粗疏的發展水平。

這一輪疫情算結束，大城市復元沒有？且又問下樓市如何。租盤方面，上海除之前提及的外國人住客讓位給其他省份來客之外，主打中高檔階層的中介表示，賣盤確是多，都是二千萬元人民幣以上的盤，而且多為外國人和台港人士，不少是受惠早年不限購的政策，擁有兩三個物業，有些走得相當決絕，樓都未賣，就託熟悉的中介幫手搞掂就算，離岸作決定。錢如何出去就不好說了。

但中介又同時表示，接盤的也不少。甚至是經過二○一九年至二○二○年低位後，近兩年還有些上漲。但三年疫情過後，上海的樓房中介業者差不多淘汰了三分一。之前可能真是中介數目太多了，令平均開單數字是人均全年三單。

離開的，好多是沒有積蓄的外地打工人，頂不住那麼長時間，只能回鄉。從而也提到，原來好多中介都是到大城打工或說是尋找財富的低學歷人士（以針對較低定價物業的中介而言），他們到大城市做中介，自己反而未必會痛下決心在大城市中買房，因為目標是盡快賺錢回老家。不過以過來人而言，中介圈中有共識是，現在好多時中介公司起碼要大專學歷的要求，未必適合實際競爭狀況，因為他們覺得具較高學歷者入行，沒有那種飢餓式拼勁，要成功，得抱着不開單就餓死的心態。

當然也有留下來的，生活也就是日以繼夜的找房源，帶客看房，但成功者也發展出行業智慧，譬如專攻一些成交特多的屋苑，又或者提供給客戶各種附加服務，譬如幫手解決電匯、兌換及限購的問題。