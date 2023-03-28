一切從實際出發 破除對歐美迷信

近日，中共中央辦公廳印發《關於在全黨大興調查研究的工作方案》，指示黨的各級領導機關都要大興調查研究之風，要求「一切從實際出發，理論聯繫實際，聽真話、察實情，堅持真理、修正錯誤，有一是一、有二是二，既報喜又報憂，不唯書、不唯上、只唯實。」

中國共產黨歷來是一個注重實踐的黨，中國共產黨領導的中國革命之所以能取得勝利，最根本的一條就是，將馬克思列寧主義的普遍真理與中國革命的具體實踐相結合，而不是純粹依賴書本上的理論。

只按書本理論 中共「血的教訓」

單純依賴書本理論所造成的巨大危害，中共是有血的教訓。中共歷史上最慘重的失敗，其實就是純粹依賴書本理論不可能行得通的現實註解。黨內著名的「王明路綫」，是由中共歷史上第一批馬列主義讀得精熟的學院派推動，王明是莫斯科中山大學的高材生，深受當時共產國際賞識，後來掌握了中共的最高權力，在全黨推行以「冒險主義」為特徵的王明路綫。王明路綫的最大特點，簡單說就是不按實際而是按書本辦。

在學院派眼裏，在井岡山取得成功的毛澤東，純屬「山溝溝裏的馬列主義」，一股土味，自然比不過王明及其他人從莫斯科中山大學學來的的正宗馬列主義，於是被扔到一邊，大家一起按照書本的、正宗的、純而又純的馬列主義辦，結果就是白區損失百分之百，所有在國民黨控制區的中共組織全部損失，在上海的中共中央無法立足，被迫跑到當時在江西的中央蘇區；紅區損失百分之90，最後除了陝北紅軍控制的地區其他全部丟掉，主力紅軍被迫離開根據地長征，中國革命幾乎被斷送。

這個慘重的失敗教育了全黨，才最後形成了以毛澤東為代表的理論和實踐相結合的正確路綫，中國革命才走上了勝利之路。

歐美思想束縛 窒礙發展空間

對今天的中國包括香港來說，中央關於「一切從實際出發，理論聯繫實際」的指示，就如同數十年前中共擺脫來自蘇聯的馬列教條，形成自己的思想一樣，對於擺脫來自美西方的各種思想統治和迷信，同樣具有劃時代的重要意義，是標誌着中國從西方道路向自己道路轉變的里程碑。

自上世紀80年代以來，中國的改革開放概括而言，主要是對美西方的開放，具體而言就是學習美西方先進的東西，引進其先進技術和管理方式。在這個過程中，中國學習了美西方大量的先進成果，自身也取得了巨大進步，同時為全世界提供了海量的價廉物美商品，一定程度可以說是雙贏。但是，不可否認的是，在這個學習西方的過程中，來自美西方的思想、理論、以及各種各樣的東西，一定程度統治了中國包括香港的思想、理論和輿論領域，束縛了大家的思想，窒礙中國包括香港的發展空間。

特別是近些年，隨着美西方的制度和思想逐漸老化，美西方的發展開始遇到愈來愈多、愈來愈大的問題，自身解決問題的能力愈來愈低，愈來愈顯示出其本身發展模式和理論的缺陷。在這種情況下，如果仍然任由美西方的各種不符合中國實際、連自身問題都無法解決的理論，繼續統治中國包括香港各個領域，那麼發展就一定會困難重重。

例如在經濟領域，美西方的經濟理論和輿論在中國包括香港就有很大影響，政府的很多決策，往往是依據美西方理論而不是從實際出發，因此其效果也就常常難如人意。

踐行一切從實際出發，首先就需要搞清楚中國經濟和美西方經濟的異同，研究其具體情況。就好像中醫給人看病，總要先看看是甚麼體質，對同樣的症狀，寒體和熱體的藥方就不同，如果一個中醫不管病人體質，見誰都是一個藥方，那他就一定是個庸醫。

現在美國和歐洲面臨的一大問題是嚴重通脹，其原因主要是因為缺少產能、供應成本高，需求過剩導致，就與中國根本不同；中國面臨的困難不是缺少產能，而是產能過剩，缺乏需求，所以盡管美西方與中國都面對經濟困難，但困難的成因完全相反，一個在供應，一個在需求。

再如美國的國債已經觸及31.4萬億美元的法定借債上限，歐洲各國普遍債務與GDP之比超過百分百，全都屬於債務過高；反觀中國，中央財政2022年的國債餘額不足26萬億元人民幣，約為GDP的22%，即使加上地方政府約35萬億元人民幣的債務餘額，也僅為GDP的約50%，中央財政仍有充足的債務空間。

美西方過去屢次炒作的中國總體債務過高，每次都失敗，原因就是不加具體分析，拿理論硬套。因為中國的經濟結構中，國企佔主導性地位，而國企是國家或地方政府所有，自然具備一定的政府信用，肯定比完全的私營企業更能抵抗風險，可以承受更高的負債率，將國企等同於西方私企顯然錯誤。

同樣，中國的金融系統也主要是國有，國有的金融系統當然也具備一定的國家信用，也就當然會比美西方的私營金融系統更可靠，能夠承受更高的負債率。因此，簡單拿西方理論用之於中國的國企和金融系統，自然行不通。

針對礙發展問題 紮實推進

從具體分析的角度看，與美西方相比，當前中國經濟有3大特點：一是產能過剩、二是中央財政有充足財力、三是政府應對危機能力強。形象地說，中國經濟有足夠的商品，也有足夠的錢（只要中央財政願意增加負債），民眾也有潛在的需求，現在遇到的困難是民眾因為疫情期間收入下降、或者對未來預期不佳的因素不願消費，於是潛在的需求無法變成真實的需求。

理論上，只要中央財政可以想辦法將其部分財力用於刺激民眾消費，民眾的潛在需求就會變成真實需求，消費也就刺激起來，經濟復甦的動力必定大大增強。

跟着西方理論走還是從實際出發，代表着不同的發展道路，中共的歷史經驗和西方面臨的困境，都證明跟着西方理論走沒有前途。只有根據實際情況，發揮自身優勢，針對阻礙發展的問題，紮實推進，中國式的現代化道路必定愈走愈寬。

▲ 作者認為，對今天中國包括香港來說，中央關於「一切從實際出發，理論聯繫實際」的指示，是標誌着中國從西方道路向自己道路轉變的里程碑。（法新社資料圖片）