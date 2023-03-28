港鐵票價調整 宜設穩定基金

特區政府上周二（21日）公布經檢討後的港鐵票價調整機制，其實比以往機制更複雜，最主要的原因是特區政府是港鐵大股東，作為大股東一定會着重回報，所以大家看到新調整機制的方程式是相當複雜的。

雖然加入了物業發展利潤的扣減，但物業發展利潤可高可低，超過100億元的機會相當低，50億至100億元扣減0.7個百分點；租務部分則沒有計算，租務是經常性收入，物業發展卻不然，沒有新發展便沒有物業發展收入，而通脹通常是正數，運輸業名義工資指數也通常是正數，尤其疫情後各行各業包括運輸業皆面對人手緊張，工資飈升，因此即使用了新方程式，票價方面也不會相差得太遠。

港府大股東 年收約57億股息

較多人忽略的一點是，特區政府作為港鐵大股東，有大約75%的股權，近年從港鐵每年收取約57億元的股息。57億元是多少呢？大約是香港大快活及太興集團兩者一年加起來的收入。雖然當局有推行公共交通費用補貼計劃，但所涉及的金額遠低於57億元（2021／2022年度是33.6億元），而特區政府近年面對財政赤字，兩年前加了股票印花稅，今年又對馬會實施為期5年的額外足球博彩稅，相信不會輕易放棄從港鐵收取的57億元股息，因此可以看到當局在對港鐵票價調整機制的問題上模糊不清。

設方程式 股息回饋乘客

只要政府減少從港鐵收取股息，票價立即可有顯著的減幅。以上述57億元股息計算，相對於港鐵每年約20億人次載客量，即每名乘客乘搭港鐵時便給了約3元政府，所以政府最少應該向每位乘客每程回饋兩元，但政府沒有這樣做，反而弄出了這個方程式。

最好的機制莫如設立很多議員多年前提出的票價穩定基金，或者港鐵在賺取利潤後派了股息予政府，政府設立一個方程式，把股息來回饋市民，如派出9成的股息用以補貼乘客，而不是設立一個既繁複、又令人無所適從的新票價調整機制，這個新票價調整機制只是轉移視綫吧。

公道地說，港鐵的鐵路營運算是做得不錯，這麼多人乘搭的鐵路，保養維修相當艱巨，大家也不要以為加票價是罪大惡極，可能社會上很多聲音認為，港鐵的物業發展賺了很多，而房屋問題又困繞很多人，因此港鐵應該回饋市民，但其實賺的是政府，所以政府要回饋市民，當政府一日是港鐵的大股東，又從港鐵收取龐大的物業發展利潤（即股息）時，這個變相是稅款的收入一定會令市民覺得不合理。

▲ 政府作為港鐵大股東，有大約75%的股權，近年從港鐵每年收取約57億元的股息。（資料圖片）