互聯網檔案館 借出電子書裁定侵權 行政人員版 2023/03/28 分享： 分享： 非牟利電子讀物借閱平台互聯網檔案館（Internet Archive）在疫情期間，複製多達140萬本書籍內容並以免費形式借出電子版本，早前因此被4間著名出版商起訴。美國曼哈頓地區法官在上周五（24日） ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 俄版「ChatGPT」 供商業應用支援英語 今日 俄版「ChatGPT」 供商業應用支援英語 Apple Music資料庫 驚現他人播放列表 2023/03/27 Apple Music資料庫 驚現他人播放列表 ARM擬調整收費模式 明年每部手機收專利費 2023/03/27 ARM擬調整收費模式 明年每部手機收專利費 Bing引入ChatGPT App下載量勁升7倍 2023/03/24 Bing引入ChatGPT App下載量勁升7倍 百度文庫小助手 文心一言生成文檔 2023/03/24 百度文庫小助手 文心一言生成文檔 美國 法官 版權條例