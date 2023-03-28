俄版「ChatGPT」 供商業應用支援英語 行政人員版 2023/03/28 分享： 分享： 多國企業近期紛推AI聊天機械人產品。俄羅斯數據分析公司Sistemma宣布推出AI聊天機械人「SistemmaGPT」，據悉其功能與ChatGPT類似，且已完成測試並用於商業用途。 該俄羅斯數據分析公司 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 互聯網檔案館 借出電子書裁定侵權 今日 互聯網檔案館 借出電子書裁定侵權 Apple Music資料庫 驚現他人播放列表 2023/03/27 Apple Music資料庫 驚現他人播放列表 ARM擬調整收費模式 明年每部手機收專利費 2023/03/27 ARM擬調整收費模式 明年每部手機收專利費 Bing引入ChatGPT App下載量勁升7倍 2023/03/24 Bing引入ChatGPT App下載量勁升7倍 百度文庫小助手 文心一言生成文檔 2023/03/24 百度文庫小助手 文心一言生成文檔 俄羅斯 機械人 人工智能