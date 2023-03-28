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俄版「ChatGPT」 供商業應用支援英語

行政人員版 2023/03/28

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多國企業近期紛推AI聊天機械人產品。俄羅斯數據分析公司Sistemma宣布推出AI聊天機械人「SistemmaGPT」，據悉其功能與ChatGPT類似，且已完成測試並用於商業用途。

該俄羅斯數據分析公司

...

欄名 : 科技新知

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