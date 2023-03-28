俄版「ChatGPT」 供商業應用支援英語

多國企業近期紛推AI聊天機械人產品。俄羅斯數據分析公司Sistemma宣布推出AI聊天機械人「SistemmaGPT」，據悉其功能與ChatGPT類似，且已完成測試並用於商業用途。

該俄羅斯數據分析公司

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