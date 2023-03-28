綠楊坊慶開業40載 即搶即賞總值$40萬

港鐵旗下綠楊坊為慶祝開業40周年，特別推出「4重至激賞」，重頭戲必定係4月4日舉辦嘅「綠楊坊即搶即賞」，黛安收到風，MTR Mobile登記用戶只要喺活動當日進入MTR Mobile應用程式內嘅「優惠」頁面，可以先到先得形式奪得限量精采獎賞，隨機獎賞包括$500綠楊坊指定類別電子優惠券及$100綠楊坊時裝、美容及指定類別電子優惠券，獎賞總值達$40萬。

公關姊妹話，商場與場內商戶由4月1日起，仲會攜手推出「40周年感謝折」，過百款精選商品將以驚喜價發售，商品涵蓋保健、養生、家居、服飾、護膚品、玩具、進口食材及滋味美食等。精選商品包括Bricks House唔同系列嘅盲盒、菁雲嘅蟲草花螺片湯包130g以低於1折發售等。

另外，4月1至30日期間，MTR Mobile登記用戶更可享「春日回贈」驚喜優惠，只要登記用戶以電子貨幣於指定商戶累積消費滿$1,000，並成功透過MTR Mobile自助登記賺分，即可獲贈合共$100綠楊坊指定類別電子優惠券；每位用戶最多可享10次獎賞。於活動期間喺指定商戶累積消費金額最高嘅首100名顧客，仲可額外獲得「最高消費賞」，有機會瓜分高達4000萬MTR分，機會難逢啊！

本文轉載自《晴報》

▲ 精選優惠商品包括Bricks House唔同系列盲盒