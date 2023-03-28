上海生物醫藥基金與香港科技園及上海醫藥深化戰略合作 助力港府建設國際創新科技中心

▲ 「滬港生物科技創新轉化研討會」活動現場。

上海生物醫藥基金、香港科技園和上海醫藥3月27日在上海舉辦「滬港生物科技創新轉化研討會」，彙集生物科技界代表共同探討合作推進滬港生物科技發展，打造領先全球、造福病患的創新產品和服務。活動與月初特區政府和國家科技部在北京簽署《內地與香港關於加快建設香港國際創新科技中心的安排》的發展理念兩相呼應。

上海生物醫藥基金與上海醫藥早於去年8月已與香港科技園達成戰略合作備忘錄，成立生物醫藥共同培育計劃，並在香港科技園推動建設聯合創新孵化器。基金也與本港6間大學展開合作，推動本港科研成果產業化和完善產業鏈。本次研討會有助於香港科技園深入了解內地業界的需求與發展趨勢，快速融入內地生物科技生態圈。

研討會來賓星光熠熠，包括政府領導、上實集團，大型醫藥企業（武田、拜耳、樂普醫療和東富龍）、高校和醫院（上海市生物醫藥技術研究院、復旦大學醫學院、上海交大醫學院、上海健康醫學院、上海科技大學、瑞金醫院、華山醫院等）、基金LP（太保資本、國泰君安創新投、臨港新片區基金公司、上海國際集團等）、飛鏢加速器，以及多家基金投資企業。

▲ 上實集團總裁、上海醫藥集團董事長周軍（左二），上海生物醫藥基金總裁劉大偉（右一）及香港科技園公司行政總裁黃克強（左一）與滬港兩地生物科技生態圈代表共同探討合作推進滬港生物創新科技發展。

發揮香港聯通國際和融入國家的角色

上海生物醫藥基金總裁、合夥人劉大偉表示，除了與本港6間大學合作評估院校的早期生物科技項目和孵化研究成果，還會持續關注、物色本港科研機構和生物科技企業具潛力的創新項目，特別是涉及診斷、療法、藥物和醫療器械等方面的技術、產品和服務。基金未來會與香港科技園合作，引入國際前沿科研成果落地香港，加快建設香港成為國際創新科技中心，也為海外的生物科技企業進入內地市場搭建橋樑。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，香港科技園公司帶領香港最大的科技研發及企業孵化基地，定必全力配合政策，積極與官、產、學、研、資攜手合作，壯大本地創科生態圈及人才庫，培育頂尖初創企業。同時，科技園公司積極融入國家發展大局，鞏固及提升香港國際創新科技中心的地位。上海生物醫藥基金背靠強大產業資源，在培育科創企業、科研成果產業化方面經驗豐富，有能力將領先全球的生物醫藥科技對接滬港兩地。科技園公司期待雙方透過戰略合作形成協同效應，建設更具競爭力的創新國際生物醫藥科技平台，共同開拓本港以至國際市場。

上海醫藥執行董事、總裁，上海生物醫藥前沿產業創新中心董事長、總經理左敏表示，香港具有優秀的生物醫藥基礎科研力量，在生命科學、生物醫學創新這一極具潛力的領域具有得天獨厚的優勢。上海醫藥作為駐港中資企業上實集團旗下發展大健康產業的核心平台，持續推進創新與國際化發展是邁向具有國際競爭力的領先藥企的重點發展戰略。上海醫藥將全力支援上海生物醫藥基金搭建「政-產-學-研-醫-資-園區-科學家」生態圈，共同推進生物醫藥基礎研究在港孵化、轉化，輻射大灣區以及東南亞、甚至全球市場，助力香港建設國際科創中心。

▲ 上海醫藥執行董事、總裁左敏（中）與生態圈代表討論交流。

雄厚資本實力 加速科研成果落地

上海生物醫藥基金由總部位於香港的上海實業集團發起，上實集團是上海市國資委旗下唯一在港註冊的監管企業，也是上海在境外規模最大的綜合性企業集團和香港最具地方代表性的中資企業之一。上實集團正積極推動滬港生物科技產業聯動，計劃在港設立生物科技基金。

適逢本港有意大力發展生物科技業，推出多項措施推動科技發展，包括設立100億元「產學研1+計劃」，資助大學科研團隊將研究成果商業化，上海生物醫藥基金深信其雄厚的資本實力及在生物醫藥科技方面的豐富經驗，能夠助本港大學和高科技企業一臂之力，加強他們與政府、科技園和藥廠的聯動與交流，更有效地將研究成果轉化成產品和服務。

自2020年12月成立以來，眼光獨到的基金累計已投資37家企業，當中3家企業成功在港交所主板上市，另有6家企業已啟動上市程序。基金現時領投比例高達90%，撬動社會資本近150億元人民幣。

此外，上海生物醫藥基金本着全球視野，致力發掘生物醫藥科技的嶄新技術和產品，投資領先的核心科技並引入香港。基金投資內地醫藥裝備龍頭企業東富龍，協助落實其國際化戰略；投資以色列生物製藥企業Biomica，協助在香港設立公司和拓展亞太區業務；又協助ReLive在收購德國上市生物科技公司Co.Don AG核心資產後，推動其全球唯二獲批的軟骨修復細胞治療產品在港註冊上市。

基金的彪炳成績，全因背後有一支熟悉市場運作、了解行業動向的管理團隊，除了已聘請的首批8名常駐臨床專家顧問和近50位資深科學家及高校教授外，基金管理團隊還有多名成員分别在醫藥行業、投資銀行、風險投資及基金管理有逾20年經驗。 基金還有一支專注於孵化投資的團隊，設立「上海生物醫藥創新轉化基金」，聚焦「從0到1」的早期投資機會，目前已培育6家生物創新科技企業，包括專注腫瘤免疫治療和研發藥物的柏全生物。

（特約）