全新投資理財服務 認購基金門檻低至10港元或1美元 為您打開創富之門

想投資理財但又缺乏時間？資金有限擔心門檻太高？想有專業分析報告2助您作投資決定？騰訊戰略投資的虛擬銀行Fusion Bank（富融銀行）全新推出的投資理財服務就一次過滿足您三個願望！由即日起，客戶透過Fusion Bank App買賣該行銷售的精選基金產品，除可於推廣期內享免手續費認購優惠外3，認購門檻更低至10港元或1美元1，助大家以低成本邁出創富第一步。



低門檻投資基金 快至5分鐘開通服務4



配合品牌推廣普惠金融的理念，Fusion Bank運用金融科技上的優勢，將現有服務由存款、貸款、外幣兌換、全球滙款及商業銀行拓展至財富管理，推出全新投資理財服務，涵蓋多項基金產品選擇。現時，客戶透過Fusion Bank App買賣該行銷售的精選基金產品，認購門檻除低至10港元或1美元外1，在推廣期（即日至6月30日）內，所有投資理財服務客戶認購基金更享無上限0%3認購費優惠。



另外，在降低投資門檻的同時，Fusion Bank又利用創新科技簡化理財程序，讓客戶快至5分鐘即可開通投資理財服務4，5個步驟即可認購基金，把傳統銀行和證券商開戶及買賣基金的繁瑣過程精簡，降低客戶投資時的資金和時間成本。無論是資金有限的年輕人，或是繁忙的上班族都可輕鬆透過Fusion Bank App全天候進行基金交易，實現無限未來。



專業投資分析2 一App在手盡握投資先機



要使用Fusion Bank的嶄新投資理財服務，大家只需透過智能手機下載Fusion Bank App，即可輕鬆完成開戶以至日常投資理財。而該程式更提供最新金融市場資訊和專業投資分析報告2，並設有「全球配置」、「ESG可持續發展」、「中國機遇」、「防禦性資產」等多個投資主題，就市場人氣熱話、熱門行業及各類基金組別趨勢，為客戶提供多元化的市場資訊和投資分析報告2，讓客戶能夠24小時緊貼環球市場動向，輕鬆掌握投資先機。假如在操作上遇到任何疑問，客戶除可致電客戶服務外，還可透過綫上智能客戶服務功能實時處理和解答疑難。



據了解，隨着Fusion Bank投資理財服務正式推出，未來該行將分階段進行服務提升，包括增加基金產品選項，以及加入更多投資者教育及專業投資報告2，協助客戶選擇適合自己的基金產品。如果想快人一步親身體驗低成本高效率的全天候投資理財服務，立即下載Fusion Bank App並進行開戶，享盡推廣期內的優惠！[https://fusionbank.onelink.me/AIUz/wqbzinh2]



1Fusion Bank提供的基金中最低認購門檻由10港元或1美元起，不同基金的最低認購門檻有機會不同，請以基金認購實際情况為準。

2投資分析報告均由持牌分析員提供。

30%認購費活動推廣期由即日起至2023年6月30日止（包括首尾兩日），適用於成功開通Fusion Bank提供的理財服務的客戶，並在客戶領取優惠時，該客戶的Fusion Bank帳戶需處於正常狀態。受條款及細則約束，詳情請參閱條款及細則。

4一般而言，Fusion Bank現有客戶在無需提交額外資料的情況下，最快可於5分鐘內開設投資理財服務，實際所需時間可能因不同因素影響。



受條款及細則約束，詳情請瀏覽Fusion Bank網頁。



免責聲明

本文並非及不應被視為買賣任何理財產品的要約，亦不應被視為投資建議。您應就本身的投資經驗、投資目標、財政資源及其他相關條件，小心衡量自己是否適合參與任何投資產品。投資涉及風險。投資者不應僅根據本文的資料而作出投資決定。詳情及風險因素請參閱有關基金的認購章程。基金或股份的價格及盈利有升有跌，資料內所載的過往表現，不可視作未來表現的指標。本文所載資料只適用於香港居民。



（特約）