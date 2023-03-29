不懂得欣賞深度的人，是因為腦袋缺乏那個層次的深，迫都無用。如同沒有品味概念的人，要他細嘗和欣賞品味之作，根本對牛彈琴。因此，若一個人從不知誠信、情操、美好之事為何物時，縱使世間有最美妙的時光、最動人的情景、最觸動人心的人性光輝，又或最善良的人在眼前，也不當一回事，因為他腦袋和心田根本沒有對應的頻率。

大家或聽過心理學家Maslow的需求層次理論（Hierarchy of Needs），最低層次的需求是生理／生存（survival）的需求，食物和繁衍是這一層次，遞進是對生理和心理安全（security）的需求，再高一點層次是歸屬（sense of belonging）與愛（love），有了這個基礎，人就會有更高的追求，例如自尊（self-esteem）和自我實現（self-actualization），甚至是自我超越（over-actualization）。

不同人有不同層次的需求和追求，但很有趣的是，有些人活了幾十年，即使根本已無生活或生存威脅，甚至生活無憂，仍長期處於追求最底層次的狀態，即是除了食、色、性、錢財、自身利益是其最強動機和動力外，對任何事物和人都沒興趣。更高層次和價值的東西，例如愛、自尊、善良、公義、他人福祉等，統統對他們來說，都不及自身口腹之慾，又或直接攞到着數那麼有快感。

生活在這個城市，這樣永遠浮游在Maslow金字塔最低層追求的人，總有一個喺左近。他們本身不會覺得有問題，因為根本沒能力認知自身問題。最痛苦反而是周邊人，見到一個貪（貪食、貪色、貪財、貪權、貪利、貪着數）慾熏心的相格，正常人又豈會與之為伍？道不同，講多嘥氣，至笨之事，乃意圖用道理或誠意苦口婆心去感化他們，何苦呢？這類人的存在價值，是一個反襯，令人覺得遇上有品質、有涵養的人，是一件多麼值得珍而重之兼感恩的事。