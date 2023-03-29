人情緒有喜怒憂思悲驚恐，快樂心情人皆喜歡。大腦內多巴胺及血清素與快樂情緒息息相關，隨着對神經系統認識愈深，愈了解到多巴胺多與上癮行為有關，過分追求興奮刺激其實無底深潭，反觀腳踏實地中滲透着的小確幸，更令人有細水長流快樂與滿足感。

多巴胺為人體神經系統內存在化合物，為神經間傳遞信息物質。正如其他神經傳遞物質，主要分布於神經綫之間連接處，並因應身體需要而將信息放大或縮小，這其中依靠不同種類的傳遞物質或受體類型控制。例如遇上興奮事物，大腦會分泌更多多巴胺，促進更強烈及廣泛的腦信息，使產生快感刺激感，作正面回饋獎賞。

多巴胺有助大腦回饋行為，但亦解釋過了頭的上癮機制，例如由進食過度至嗜食：由於遠古人類食物稀缺，若能進食到甜美肥甘食物，便盡量狼吞虎嚥以儲存熱量，大腦亦分泌更多多巴胺，產生愉悅感，以鼓勵狩獵及進食行為。

但隨農耕畜牧技術進步，普遍人已較少機會過分飢餓，但人類仍對香濃食物趨之若鶩，不斷進食以取得快樂感，全然不顧體重後果，這其實是沉迷多巴胺快感之錯。多巴胺鼓勵人們嗜食、追求感官刺激或冒險行為，但若適得其反，忽略事物真實目的或長遠利益，例如沉迷遊戲機激殺快感及畫面，或社交平台的虛擬互動，往往後果易迷失方向，無止境追求刺激的遊玩畫面。

此外，大腦對多巴胺刺激猶如小朋友追求糖果獎勵，若忽略對過程中努力的肯定，往往本末倒置，愈是追求更多糖果回報，多巴胺情況相似，結果只求快感獎勵，更甚至外求遊戲刺激，追逐大腦內多巴胺迴盪。例如考試只求高分數，而不明白考試實為測試自己對課題了解程度，結果試後便把書本束之高閣；或因分數而過分失意，未能反省溫習過程問題，結果試後便與手提平板遊戲形影不離……

反觀另一些研究，只指血清素雖然與快樂有關，但其分泌多少與多巴胺的機制很不相同，其水平與努力過程關係密切，例如長跑過程中雖然汗流浹背，但對跑步步伐節奏，氣促短氣呼吸的堅持，反過來刺激血清素的分泌，產生對自己堅毅意志及健康感的快樂，而非只有衝綫一刻的多巴胺瞬間快感。

追求獎勵及喜悅感非錯誤，多巴胺快感亦非全然錯誤，只是不要過分以獎勵為目標，本末倒置，實際應以堅持過程而快樂，多巴胺如是，做人亦如是，大家共勉之。

▲ （專欄作家提供）