瑞信AT1衝擊 亞洲非風暴中心

自矽谷銀行（SVB）爆發危機後，市場開啟了避險模式，負面情緒迭加自身問題，為瑞信（Credit Suisse）帶來一場風暴，迫使瑞士金融市場監管局（FINMA）迅速採取拯救行動，避免為金融業造成更重大的風險。解決方案以瑞銀（UBS）收購瑞信為核心，保護金融穩定的同時，也宣布約170億美元的瑞信額外一級資本（Additional Tier-1，AT1）債券將被完全撇帳，方案為市場帶來衝擊。我們將在本文中分析亞洲銀行AT1債券的情況，以及瑞士當局此舉將會為美元債券帶來的影響。

非高度依賴AT1 跌幅較溫和

亞洲銀行的AT1與普通股權一級資本（Common Equity Tier 1，CET1）的比率為14%，與全球排名前100銀行的平均水平基本相同。一個關鍵的區別是，亞洲並不存在高度依賴AT1債券的極端情況，例如全球其他地區一些實體的AT1比率可能高達40%，亞洲則沒有這樣的例子。不過，AT1債券對於所有銀行籌集資金都具有同樣重要的意義，亞洲債券價格也受到了影響，但下跌幅度較輕微。

具體說來，亞洲AT1債券價格平均下跌4.3%（包括在香港有大量業務的國際銀行），低於許多市場的雙位數跌幅；總部位於亞洲、但業務遍及全球的銀行，或據傳發行了大量AT1債券的銀行也遭受了損失，而其他銀行的下跌幅度則相對溫和。雖然亞洲並非完全不受影響，但好消息是亞洲並非處於風暴中心。

另外，信用評級較低的亞洲銀行，遭遇到相對較劇烈的拋售，而整體來看，新加坡和韓國的表現相對較好；中國盡管信用評級也較低，但市場認為中國與全球銀行的金融聯繫相對有限。

除AT1債券外，亞洲二級資本（T2）債券的跌幅相對較小，為1.1%（包括在香港有大量業務的國際銀行），這表明目前市場正在對AT1債券的風險進行重新定價，而不是全面爆發全球金融危機。

風險情緒倘升溫 礙信貸增長

總體而言，亞洲市場對金融債券反應有限，投資者主要在重新衡量全球銀行的特定工具（也就是AT1債券）。盡管投資者反應也沒有體現出將會爆發全面危機的迹象，但是如果風險情緒持續升溫，嚴重的避險環境在未來仍有可能為亞洲金融機構或高收益發行人帶來更大的影響。

更重要的是，投資者未來如何重新評估銀行發行的各種資本工具之風險，將會產生結構性影響，投資者開始擔心，就AT1和其他類似工具的安全性而言，瑞信並非個例。不過，各市場的資本框架並不完全相同，而且其他市場的監管機構也表現出不同立場；一種可能的情況是，金融業未來融資將需要支付更高的成本，這也會影響到亞洲，並且銀行批出貸款可能會更選擇性，最終導致信貸增長受到更多限制。

▲ 瑞信將AT1債券撇帳，為市場帶來衝擊，但亞洲並非處於風暴中心，投資者主要在重新衡量全球銀行的特定工具。（資料圖片）