將軍澳填海規劃 應問計於民創雙贏

「迎着海風追落日，再在華燈中多角度欣賞當紅的跨灣大橋，沿岸美景讓人應接不暇。」這是一位單車手周末馳騁將軍澳海濱長廊時發出的讚歎。不過，可能在不久將來，單車手會發現這條全港第一條附設行人道、單車徑和觀景台的高架橋，其不遠處的山腳竟冒出一大片鋼筋水泥龐然大物，橫臥在25公頃的大型新填海區上；而未來海灣景觀，甚至連空氣的味道，都跟現在大不同了。

根據發展局即將完成公眾諮詢的規劃建議，未來這片稱為132區新填海區，位處調景嶺華人永遠墳場對出海面，計劃大型填海及設置6大公共設施，包括混凝土配料廠、廢物轉運站、海上垃圾收集站、建築廢物處理設施、公眾填料轉運設施、電力變壓站等。發展局不認同外界指集中興建的6個設施屬「厭惡性設施」，並稱與最近的住宅相隔1公里或以上，會透過垂直綠化和外觀設計，令建築物與周邊環境協調。可惜，這類簡單化回應如隔靴搔癢，不僅未能切中現代都市規劃的痛點，更難以消除區內政界人士和數十萬居民的重重疑慮，反而激化地區爭議，引發矛盾。

近住宅區填海建6設施 惹爭議

從將軍澳最新民意調查到多場諮詢會來看，居民對132區規劃回響激烈，絕大部分憂慮在出海航道和密集住宅區附近大舉填海，並「一炮過」興建具污染性的6大設施及日夜運作，設施離民居太近及過分集中，勢必持續影響區內甚至對岸杏花邨一帶的空氣質素、生活環境及居民健康，並帶來高污染、高風險等永久性問題，影響生態環境和子孫後代。

綜合近期政界和專業界人士的意見和建設性建議，大致可歸納4大要點：

1）將軍澳區現時人口逾50萬，發展至今已是一個人煙稠密的大型成熟市鎮，對出海岸綫是香港東部碩果僅存的純天然海岸綫，不應輕易破壞；而規劃中的132區涉及約1.5公里天然海岸綫，包括花崗岩、火成岩及雲英岩，這些地貌岩石組合於1.4億年前形成，在香港非常珍貴。

過往迪士尼樂園及石鼓洲填海工程，皆能保留海岸綫，還望政府聆聽市民訴求，發展的同時，能平衡居民的影響及環境的損害，為後代保留無可替代的天然生態資源，尋求雙贏政策。

設施遷入岩洞 減污染增供應

現代化建設講求高質量發展，香港的都市規劃水平應與時並進。專業人士對132區近乎一刀切的規劃設計不禁會反問：「非要將所有設施一併興建不可？填海是唯一的方法？」

從全方位思維出發，把部分設施搬入岩洞的方案值得認真研究，土木工程拓展署聯同規劃署完成的「岩洞發展長遠策略研究」，包括佔地約108.8公頃、第30號位於油塘的策略性岩洞區，臨海交通方便，亦能減少對周邊居民的滋擾；當局制定規劃不應只算成本帳，社會民生效益更重要。不少專家認為，現時香港已有不同種類岩洞設施，建造岩洞亦經驗豐富，包括赤柱污水處理廠及港島西廢物轉運站，設施有效隱藏於岩洞內，減少對環境和景觀的影響。利用創新方法增加土地供應，善用岩洞更有效釋出珍貴的土地資源。

2）將軍澳新市鎮屬灣形設計，所有空氣或海水污染物於口袋型海灣內積聚、不易散去，132區新建6設施不僅會加劇區內環境污染，倘出現氣候異常或運輸堵塞，會否令將軍澳變成垃圾灣？

灣形設計污染物難散 變垃圾灣？

過往將軍澳社區一直承受堆填區及填料庫所帶來的環境污染，居民原以為堆填區關閉有期，將藍隧道與港島／九龍正形成半小時生活圈，生活環境和質素有望逐漸提升，然而傳來令人震驚的132區填海消息。將軍澳夏季約4成時間吹南至西南風，居民普遍憂慮，填海及水泥廠和廢物轉運站等設施的興建及運作，所產生泥塵及垃圾臭味將隨風吹向沿岸高密度社區，勢令垃圾臭味重臨將軍澳。居民期望當局真心體察民情，另覓遠離民居的選址如茶果嶺道或遷入岩洞。專家建議，可考慮鯉魚門舊石礦場，該地不但是熟地，且毋須大幅填海。

事實上，無論當局如何承諾修飾外觀，混凝土配料廠及建築廢料處理設施的運作，仍將令PM 2.5懸浮粒子增加，嚴重影響區內空氣質素，加上將軍澳區濕度較高，懸浮粒子和塵埃不易散去。而工程開展期間及日後建成後，將有大量工程車、泥頭車、田螺車等車輛頻密進出，不僅影響空氣質素及造成噪音，還將增加交通負荷，嚴重滋擾居民生活，宜居從何說起？

值得留意的是，位處將軍澳南、眺望跨灣大橋的新入境處總部大樓明年啟用，數十層的新大樓位於當風處，未來作為新地標之一，猶如「小聯合國」的全球旅客聚集地，如果屆時頻現空氣和噪音污染隨風傳送，如何能讓他們對外講好香港故事？難道這就是百姓期待的港式現代化？

3）跨灣大橋、將藍隧道通車後，大大縮短將軍澳對外交通時間，混凝土跨區運輸時間隨之減少，可見供應九龍東及新界東的混凝土廠選址不是非將軍澳不可，何須再於區內設第二家混凝土廠？

再者，西貢區內康健路已有一家混凝土廠，而將藍隧道縮短將軍澳及九龍之間的距離，達致半小時生活圈，是否有必要再於區內新增一家混凝土廠？

由於混凝土材料混合後，會在一段短時間內凝固，必須1小時內運送到各區工地，否則有可能影響成品質量。發展局曾於去年表示，油塘已逐步轉型為住宅及商業區，所以關注該區運作中的混凝土廠會帶來土地用途兼容性問題，以及空氣污染和噪音等環境影響。事實上，將軍澳向來有「睡房社區」之稱，132區填海項目距龐大而成熟的商住區僅1公里，比油塘更易惹來土地用途兼容性問題、及污染和噪音等環境爭議，當局規劃是否有雙重標準之嫌？專業界建議，應研究在茶果嶺道天后廟對出官地一帶海面，處理九龍東／將軍澳的垃圾轉運站。

4）在電力設施選址上，有建議考慮東龍島及鐵篸洲，位處港島及新界中間，對於接駁中電及港燈的電網更為有利。中電早前有計劃在清水灣對出海面興建離岸風電場，通過海底電纜接駁，然後在臨近康城的137區近臨時混凝土廠位置，興建接收站上岸接駁電網，發展局可考慮合併發展。

另為減少填海需要，何不在港島、九龍、新界各設海底電纜着陸點，縮小規模，分散電網故障風險？再者，海底電纜由深圳大亞灣核電站輸電到港，由香港以北的電廠輸電到本港最南端，海底電纜長度估計為75公里，何不就近在香港東北面沿岸興建變壓站，以減省成本？

謀劃貼近百姓感受 解民生憂患

香港是國家發展大棋盤的一個重要組成部分，現正處由治及興的關鍵時期，國家主席習近平一再強調：「人民對美好生活的嚮往，就是我們的奮鬥目標。」新任國務院總理李強亦說，長期在地方工作，有一個很深的感受，就是坐在辦公室碰到的都是問題，下去調研看到的全是辦法，認為「高手在民間」；他強調會推動各級幹部多到基層去調查研究，問計於民，問需於民，向群眾學習，拜群眾為師，幫助基層解決更多實際問題。政府工作就是要貼近老百姓的實際感受去謀劃、推進，真正做到民有所盼、政有所為。

中共中央辦公廳印發了《關於在全黨大興調查研究的工作方案》，要求領導幹部帶頭深入調查研究，更好為科學決策服務。特首李家超近日主持「全國兩會精神分享會」，亦鼓勵官員認真學習、落實習近平重要講話和兩會精神，並團結香港各界人士，保障香港的長期繁榮穩定。

大都會發展規劃關乎千家萬戶，填海工程更是百年大計，必須本着為民造福、對歷史負責的精神，高瞻遠矚，全力提升規劃和決策的質量水平。要提高管治能力，前提是要有系統性思維，做足可行性研究，並向大灣區和長三角地區經驗豐富的規劃部門取經，尤其深圳、上海；同時要打破本位主義和傳統的僵化思維，準備好多套預案，注重解除民生憂患，以免成事不足、敗事有餘，甚至引發地區矛盾，為香港的可持續發展添煩添亂。

政界人士期盼有關部門官員，在規劃設計上多傾聽民意，從善如流，不再滿足於見步行步交功課，而是跳出舊框框，提升思維層次和創新意識，具備全盤及長遠的策略性思維，貼近老百姓感受，科學籌謀，高質規劃，贏取民心創雙贏。

▲ 現代化建設講求高質量發展，把將軍澳132區填海項目部分擬建設施搬入岩洞，除了可減少對環境和景觀的影響，亦有效釋出珍貴的土地資源。（筆者提供設計圖片）