Teams新預覽版 內耗減半速度快2倍 行政人員版 2023/03/29 分享： 分享： 疫情令大量企業轉至遙距工作，帶動微軟（Microsoft）視像會議軟件Teams的用戶數量持續增長，現時每月有2.8億人使用該平台。為進一步改善用戶體驗，微軟發布重新設計的Teams預覽版，其運行速度 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Zoom IQ升級 AI生成會議摘要 今日 Zoom IQ升級 AI生成會議摘要 俄版「ChatGPT」 供商業應用支援英語 2023/03/28 俄版「ChatGPT」 供商業應用支援英語 互聯網檔案館 借出電子書裁定侵權 2023/03/28 互聯網檔案館 借出電子書裁定侵權 Apple Music資料庫 驚現他人播放列表 2023/03/27 Apple Music資料庫 驚現他人播放列表 ARM擬調整收費模式 明年每部手機收專利費 2023/03/27 ARM擬調整收費模式 明年每部手機收專利費 商業 科研 科技行業 創新科技及應用 科技軟件 科技硬件 軟件 Microsoft 遙距工作