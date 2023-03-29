Zoom IQ升級 AI生成會議摘要 行政人員版 2023/03/29 分享： 分享： 繼客戶關係管理軟件供應商Salesforce推出AI客戶關係管理技術Einstein GPT後，視像會議平台Zoom也宣布與OpenAI合作，升級其AI助理Zoom IQ，包括引入AI生成的會議摘要功 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Teams新預覽版 內耗減半速度快2倍 今日 Teams新預覽版 內耗減半速度快2倍 俄版「ChatGPT」 供商業應用支援英語 2023/03/28 俄版「ChatGPT」 供商業應用支援英語 互聯網檔案館 借出電子書裁定侵權 2023/03/28 互聯網檔案館 借出電子書裁定侵權 Apple Music資料庫 驚現他人播放列表 2023/03/27 Apple Music資料庫 驚現他人播放列表 ARM擬調整收費模式 明年每部手機收專利費 2023/03/27 ARM擬調整收費模式 明年每部手機收專利費 商業 科研 科技行業 創新科技及應用 科技軟件 科技硬件 人工智能 軟件 Zoom 機器學習